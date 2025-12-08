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Μεταναστευτικό: Νέος μηχανισμός αλληλεγγύης στην ΕΕ με προτεραιότητα σε Ελλάδα και ευρωπαϊκό Νότο
Πολιτική
16:32 - 08 Δεκ 2025

Μεταναστευτικό: Νέος μηχανισμός αλληλεγγύης στην ΕΕ με προτεραιότητα σε Ελλάδα και ευρωπαϊκό Νότο

Reporter.gr Newsroom
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Σε σημαντικές συμφωνίες κατέληξε το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση υπουργών Μετανάστευσης στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον Ετήσιο Μηχανισμό Αλληλεγγύης, δηλαδή τον ετήσιο αριθμό δεσμεύσεων αλληλεγγύης που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους κανονισμούς για ασφαλείς τρίτες χώρες και ασφαλείς χώρες προέλευσης.

Μέτρα αλληλεγγύης

Κάθε κράτος μέλος θα επιλέξει ανάμεσα στους τρεις τύπους μέτρων αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει μεταφορές μεταναστών, χρηματοδοτικές συνεισφορές και εναλλακτικά μέτρα αλληλεγγύης για τα κράτη που πλήττονται περισσότερο, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και η Ελλάδα. Τα κράτη που βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση, όπως κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και η Ισπανία. Παράλληλα, η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες που διατρέχουν κίνδυνο μεταναστευτικής πίεσης θα έχουν προτεραιότητα στην πρόσβαση στο Εργαλείο Υποστήριξης Μετανάστευσης της ΕΕ. Όπως αποφασίστηκε ο αριθμός αναφοράς για το ταμείο αλληλεγγύης για το 2026 είναι 21.000 μετεγκαταστάσεις ή άλλες προσπάθειες αλληλεγγύης ή 420 εκατομμύρια ευρώ ως οικονομικές εισφορές.

Τέλος, σύμφωνα με το Σύμφωνο, χώρες που έχει αναγνωριστεί ότι αντιμετωπίζουν σημαντική μεταναστευτική πίεση, θα μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή -πλήρη ή μερική- από τις συνεισφορές τους στα μέτρα αλληλεγγύης.

Το Σύμφωνο, θα τεθεί σε εφαρμογή από την 12η Ιουνίου 2026, και προβλέπει μεταξύ άλλων μέτρα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών για την ανακούφιση των χωρών όπου καταφθάνουν οι περισσότεροι μετανάστες.

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