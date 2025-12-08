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Πηγές ΥΠΕΘΑ: Με «ευφυή» ιεράρχηση έργων, διεκδικούμε επιπλέον κονδύλια από το πρόγραμμα SAFE
Ειδήσεις
16:40 - 08 Δεκ 2025

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Με «ευφυή» ιεράρχηση έργων, διεκδικούμε επιπλέον κονδύλια από το πρόγραμμα SAFE

Reporter.gr Newsroom
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Διορατικότητα και μακρόπνοος σχεδιασμός αποτελούν τις λέξεις-κλειδιά της ελληνικής προσέγγισης για το πρόγραμμα SAFE, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όπως αναφέρουν, το ελληνικό σχέδιο έχει καταρτιστεί έτσι ώστε να καλύπτει κάθε πιθανό ενδεχόμενο, με βασικό στόχο να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Παρότι η προσωρινή κατανομή για τη χώρα ανέρχεται στα 787,66 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα δεν περιορίστηκε σε αυτό το ποσό. Αντίθετα, κατέθεσε μια ευρύτερη και πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει και μέρος των αδιάθετων πόρων του συνολικού προγράμματος SAFE.

Στο πλαίσιο αυτό, η λίστα των προτεραιοποιημένων έργων, συνολικού ύψους 2,98 δισ. ευρώ, υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό για τη χώρα, λειτουργώντας όμως ως "δίχτυ ασφαλείας". Αν κάποιο έργο καθυστερήσει ή δεν προχωρήσει, τη θέση του λαμβάνει άμεσα το επόμενο στη σειρά, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί χρηματοδότηση.

Η στρατηγική αυτή θεωρείται η πλέον αποδοτική για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του SAFE, τονίζουν οι κύκλοι του ΥΠΕΘΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό ελληνικό αίτημα δανείου, ύψους 1,2429 δισ. ευρώ, κινήθηκε εξ αρχής εντός του δημοσιονομικού περιθωρίου των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αλλαγή που προτείνεται δεν αφορά το περιεχόμενο ή το είδος των έργων, αλλά αποκλειστικά το τυπικό ύψος του αιτούμενου δανείου, το οποίο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την προσωρινή κατανομή των 787 εκατ. ευρώ.

Με βάση τη δομή του ελληνικού σχεδίου και τη "ευφυή" ιεράρχηση των έργων, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε θέση να διεκδικήσει επιπλέον πόρους σε ενδεχόμενη δεύτερη κατανομή από τα αδιάθετα κονδύλια του SAFE.

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