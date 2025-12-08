Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου για τη δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 29 Δεκεμβρίου, για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (8/12) εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι σχεδιάζει να συζητήσει με τον Τραμπ τη δεύτερη φάση του αμερικανικού πλάνου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός του μήνα. Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά αγκάθια σε κομβικά ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ. Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται ο αφοπλισμός της Χαμάς, η μορφή διοίκησης στη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου και η σύνθεση, αλλά και η εντολή μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας που θα αναλάβει ρόλο στην περιοχή.

«Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητήσουν τα επόμενα στάδια, τις φάσεις του σχεδίου και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που προβλέπεται για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή ενημέρωση.

Το γραφείο του πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει την 1η Δεκεμβρίου ότι ο Τραμπ είχε απευθύνει πρόσκληση στον Νετανιάχου να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο. Στη συνέχεια, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η συνάντηση των δύο ηγετών ενδέχεται τελικά να πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα.