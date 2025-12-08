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Δεμένα τα πλοία στις 11 Δεκεμβρίου λόγω απεργίας – Τα αιτήματα της ΠΕΝΕΝ
Ναυτιλία
17:04 - 08 Δεκ 2025

Δεμένα τα πλοία στις 11 Δεκεμβρίου λόγω απεργίας – Τα αιτήματα της ΠΕΝΕΝ

Reporter.gr Newsroom
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Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (8/12), αποφάσισε 24ωρη απεργία για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στα εμπορικά πλοία, με δυνατότητα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των ναυτεργατών.

Συγκεκριμένα, η απεργία εστιάζει ιδιαίτερα στην κατηγορία των πλοίων RO/RO στα οποία, σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, επικρατούν προβληματικές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τα πληρώματα.

Τα βασικά αιτήματα της ΠΕΝΕΝ

Στην ανακοίνωσή της για την απεργία, η ΠΕΝΕΝ διατυπώνει συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα πλοία RO/RO, τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα του εμπορικού στόλου της χώρας.

Επιπλέον, η ΠΕΝΕΝ διεκδικεί την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με βάση τα ισχύοντα πρότυπα στην Ακτοπλοΐα, επιδιώκοντας την εναρμόνιση των εργασιακών όρων μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ναυτικών. Ακόμα, διεκδικεί ουσιαστική αναπροσαρμογή των γκαραζιάτικων, δηλαδή των αμοιβών που συνδέονται με τη διαχείριση των χώρων φόρτωσης οχημάτων.

Η ΠΕΝΕΝ απαιτεί την καθιέρωση επιδόματος επικινδυνότητας ύψους 15%, αναγνωρίζοντας τους ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επίσης, ζητείται η καθιέρωση δύο ρεπό τον μήνα, δηλαδή δύο 24ώρων εκτός πλοίου, για όλους τους μήνες του έτους στα πληρώματα των πλοίων RO/RO.

Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει ότι στα περισσότερα πλοία της κατηγορίας δεν παρέχεται ρεπό, όπως εθιμικά εφαρμόζεται στην Ακτοπλοΐα, με αποτέλεσμα τα μέλη των πληρωμάτων να στερούνται του δικαιώματος στην απαραίτητη ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο. Η κατάσταση επιδεινώνεται από ένα πρόσθετο πρόβλημα που αφορά στις υποδομές στον Πειραιά.

Ειδικότερα, η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει ότι ακόμη και όταν τα πλοία έχουν προγραμματισμένη διανυκτέρευση, η προβλήτα των πλοίων RO/RO στο Κερατσίνι δεν επαρκεί για την πρόσδεση όλων των πλοίων του στόλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα πλοίο μία φορά την εβδομάδα να εξαναγκάζεται να βγαίνει στη ράδα του Πειραιά, με το πλήρωμα να παραμένει εγκλωβισμένο μέσα στο πλοίο χωρίς δυνατότητα αποβίβασης και επαφής με την ξηρά.

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