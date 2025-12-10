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Χωρίς τη Ματσάδο η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης – Το παρέλαβε η κόρη της
Ειδήσεις
15:33 - 10 Δεκ 2025

Χωρίς τη Ματσάδο η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης – Το παρέλαβε η κόρη της

Reporter.gr Newsroom
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Η κόρη της ηγέτιδας της βενεζουελανικής αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο παρέλαβε την Τετάρτη (10/12) το Νόμπελ Ειρήνης εκ μέρους της μητέρας της, λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε επίσημα από το Νορβηγικό Ινστιτούτο ότι η ίδια δεν θα παρίστατο στην τελετή.  

Η Ματσάδο, παρόλο που κατάφερε να ταξιδέψει μέχρι το Όσλο, παρά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που τη βαραίνει, δεν παρέστη στην τελετή απονομής.

Έτσι, η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα, παρέλαβε το βραβείο για λογαριασμό της Ματσάδο, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς φυγοδικίας και δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τις 9 Ιανουαρίου, όταν συνελήφθη για λίγο αφότου συμμετείχε σε διαμαρτυρία στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Ο Γέργκεν Βάτνε Φρύντνες, πρόεδρος της νορβηγικής επιτροπής Νόμπελ, δήλωσε κατά την απονομή ότι «η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να μπορέσει να παρευρεθεί στην τελετή, ένα ταξίδι εξαιρετικά επικίνδυνο».

«Παρότι δεν θα μπορέσει να είναι παρούσα σήμερα, είμαστε βαθιά χαρούμενοι που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ασφαλής και ότι θα βρίσκεται μαζί μας εδώ στο Όσλο», είπε, προκαλώντας χειροκροτήματα.

Η ηχητική δήλωση της Ματσάδο

Σε ηχητικό απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Νόμπελ, η Ματσάδο είπε ότι πολλοί άνθρωποι «ρίσκαραν τη ζωή τους» για να την βοηθήσουν να φτάσει στο Όσλο.

«Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους, και αυτό δείχνει τι σημαίνει αυτή η αναγνώριση για τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε, πριν αναφέρει ότι επρόκειτο να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο.

«Ξέρω ότι εκατοντάδες Βενεζουελάνοι από διάφορα μέρη του κόσμου κατάφεραν να φτάσουν στην πόλη σας και βρίσκονται τώρα στο Όσλο — η οικογένειά μου, η ομάδα μου, πολλοί συνεργάτες», πρόσθεσε.

«Και επειδή αυτό είναι ένα βραβείο για όλους τους Βενεζουελάνους, πιστεύω ότι αυτοί θα το παραλάβουν. Και μόλις φτάσω, θα μπορέσω να αγκαλιάσω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, που δεν έχω δει εδώ και δύο χρόνια, καθώς και τόσους Βενεζουελάνους και Νορβηγούς που μοιράζονται τον αγώνα μας.»

Λατινοαμερικανοί ηγέτες παρόντες σε ένδειξη αλληλεγγύης

Επιφανείς Λατινοαμερικανοί ηγέτες παρευρέθηκαν στην τελετή σε ένδειξη στήριξης προς τη Ματσάδο, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο και ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια.

Ο Γκουστάβο Τοβάρ-Αρόγιο, Βενεζουελανός ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναγκάστηκε να φύγει εξόριστος το 2012, είπε ότι οι υποστηρικτές της Ματσάδο «έκαναν ό,τι μπορούσαν για να είναι εδώ, όπως της αξίζει. Αλλά γνωρίζαμε τον κίνδυνο».

Πρόσθεσε ότι είναι «απογοητευμένοι που δεν μπορεί να παραστεί στην τελετή, αλλά αυτό είναι μέρος του αγώνα απέναντι σε μια δικτατορία, μια τυραννία ή ένα εγκληματικό καθεστώς. Το έχουμε συνηθίσει.»

Ποιοι άλλοι δεν είχαν καταφέρει να παραστούν στη βράβευση

Πέντε προηγούμενοι βραβευθέντες με το Νόμπελ Ειρήνης κρατούνταν ή ήταν φυλακισμένοι κατά την απονομή, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του βραβείου — πιο πρόσφατα η Ιρανή ακτιβίστρια Νάργκες Μοχαμαντί το 2023 και ο Λευκορώσος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Άλες Μπιαλιάτσκι το 2022.

Οι άλλοι ήταν ο Λιου Σιαομπό από την Κίνα (2010), η Αούνγκ Σαν Σου Τσι από τη Μιανμάρ (1991) και ο Καρλ φον Όσιετσκι από τη Γερμανία (1935).

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