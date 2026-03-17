Η εντυπωσιακή πρεμιέρα της Capital Tankers στο Όσλο: Έναρξη διαπραγμάτευσης στο Euronext Growth

Η Euronext καλωσόρισε σήμερα την εισαγωγή της εταιρείας Capital Tankers Corp. (σύμβολο: CAPT), μίας νεοσύστατης ναυτιλιακής εταιρείας δεξαμενόπλοιων στην αγορά Euronext Growth Oslo. Η εισαγωγή της εταιρείας, συνοδεύεται από μία επιτυχημένη ολοκλήρωση ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 4,8 δισ. NOK, που αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εισαγωγή εταιρείας δυτικών συμφερόντων των τελευταίων δύο δεκαετιών. Πρόκειται για την 11η εισαγωγή στο Euronext για το 2026, καθώς και την έκτη διεθνή εισαγωγή για φέτος.

Η Capital Tankers διαχειρίζεται έναν υπερσύγχρονο στόλο 30 ενεργειακά αποδοτικών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, εκ των οποίων τα 9 πλοία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και τα 21 βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ και εστιάζει στη δημιουργία μίας κορυφαίας πλατφόρμας στον παγκόσμιο κλάδο δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου.

Η Capital Tankers εισήχθη στο χρηματιστήριο μέσω της έναρξης διαπραγμάτευσης 131.050.000 νέων και υφιστάμενων κοινών μετοχών, με δυνατότητα αύξησης έως 135.700.000 μετοχές, υπό την αίρεση πλήρους άσκησης του δικαιώματος Greenshoe.

Η ιδιωτική τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε σημαντικά και αντλήθηκαν 4,8 δισ. NOK, συμπεριλαμβανομένης και της υπερκατανομής, μετά από αύξηση του μεγέθους της αρχικής προσφοράς λόγω ισχυρής ζήτησης των επενδυτών. Στην τοποθέτηση συμμετείχαν περισσότεροι από 900 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής κατανομής για ιδιώτες επενδυτές, που ανήλθαν σε πάνω από 500 αιτήσεις.

Κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης σήμερα, η τιμή της μετοχής ήταν 134 NOK ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία στα 17,56 δισ. NOK.

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Tankers Corp., δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τους νέους μετόχους μας καθώς η Capital Tankers ξεκινά την πορεία της ως εισηγμένη εταιρεία. Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών στην προσφορά μας ύψους 500 εκατ. δολαρίων, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στη ναυτιλία τα τελευταία χρόνια, αποτελεί απόδειξη της ποιότητας του στόλου μας και των ελκυστικών θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η διαδικασία εισαγωγής στο Euronext Growth Oslo ήταν τόσο αποδοτική όσο και πλαισιωμένη, ανταποκρινόμενη πλήρως στους στόχους μας, επιτρέποντάς μας να προσεγγίσουμε γρήγορα μία προηγμένη βάση επενδυτών με αυτοπεποίθηση. Ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να δημιουργήσουμε ουσιαστική αξία για τους μετόχους μας.»

Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp., χτύπησε το καμπανάκι σήμερα το πρωί για να γιορτάσει την εισαγωγή της Capital Tankers Corp. στο Euronext Grow

Capital Tankers – Ο νεότερος και πιο σύγχρονος εισηγμένος στόλος crude tankers παγκοσμίως

Η Capital Tankers, στην οποία ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης διατηρεί συμμετοχή, είναι μία ναυτιλιακή εταιρεία νέας γενιάς με έναν από τους νεότερους και τεχνολογικά πιο προηγμένους στόλους που δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές spot και βραχυπρόθεσμων ναυλώσεων.

Η Capital Tankers Corp., προϊόν απόσχισης από την Capital Maritime & Trading Corp., αποτελεί ένα «pure play» στον κλάδο των crude tankers.

Συνδυάζοντας έναν σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας στόλο με ενσωματωμένη αναπτυξιακή δυναμική μέσω ενός συμβασιοποιημένου προγράμματος ναυπήγησης πλοίων και το ανάλογο μέγεθος με επιχειρησιακή αριστεία, η Capital Tankers είναι πολύ καλά τοποθετημένη έτσι ώστε να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς crude tankers και να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η εταιρεία διαθέτει στόλο 30 δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων τα 9 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ 21 είναι υπό κατασκευή, με προγραμματισμένες παραδόσεις μεταξύ 2026 και 2028. Η εταιρεία διατηρεί επίσης δικαιώματα (options) για επιπλέον 13 πλοία, εκ των οποίων τα 11 είναι VLCCs.

Ξεχωρίζοντας για τον φιλικό προς το περιβάλλον και τεχνολογικά προηγμένο στόλο της, η Capital Tankers διαθέτει πλοία εξοπλισμένα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων 18 πλοίων με κινητήρες LNG dual-fuel.

Η Capital Tankers διατηρεί στρατηγική ευελιξία και έκθεση στην αγορά spot, επιδιώκοντας αποδόσεις κορυφαίου επιπέδου στον κλάδο μέσω πειθαρχημένης δημιουργίας ταμειακών ροών και μίας σταθερής δέσμευσης στην καινοτομία, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη διαφανή διανομή αξίας προς τους μετόχους.

Βαγγέλης Μαρινάκης, ο άνθρωπος που οραματίστηκε και δημιούργησε μία κορυφαία παγκόσμια ναυτιλιακή πλατφόρμα

Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επιχειρηματίας και επενδυτής. Καθιερώθηκε αρχικά στον ναυτιλιακό κλάδο, ενώ στη συνέχεια διεύρυνε την επιχειρηματική του δραστηριότητα επενδύοντας στον αθλητισμό, στα μέσα ενημέρωσης, στις καταναλωτικές υπηρεσίες, στην πράσινη ενέργεια και στο real estate.

Με εταιρείες εισηγμένες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές — όπως το Nasdaq και το Χρηματιστήριο του Όσλο — έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από τις αυστηρότερες ρυθμιστικές αρχές και θεσμικούς οργανισμούς.

Από το 2010 συμπεριλαμβάνεται κάθε χρόνο στη λίστα «One Hundred Most Influential People in Shipping» του βρετανικού ναυτιλιακού εντύπου Lloyd’s List, καταλαμβάνοντας την 10η θέση το 2025.

Για σχεδόν 20 χρόνια, ο κ. Μαρινάκης υλοποιεί συστηματικά μεγάλες και επιτυχημένες συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι ιδρυτής και Πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp. Υπό την ηγεσία του, η Capital Maritime & Trading Corp. έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές πλατφόρμες παγκοσμίως. Ο Όμιλος Capital διαχειρίζεται σήμερα στόλο 177 ποντοπόρων πλοίων, συνολικής χωρητικότητας περίπου 18,4 εκατομμυρίων dwt.

Ιστορικό επιδόσεων & Ορόσημα