Νόμπελ Ειρήνης: Στο Όσλο η Ματσάδο, αλλά δεν θα παραστεί στην τελετή απονομής

Στο Όσλο βρίσκεται η Μαρία Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, ωστόσο δεν πρόκειται να παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση, η Ματσάδο, που επελέγη για το Νόμπελ Ειρήνης, δεν μπορούσε να ταξιδέψει, λόγω απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Έτσι, όπως δήλωσε νωρίτερα ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, το βραβείο θα παραλάμβανε η κόρη της.

Τα δεδομένα άλλαξαν εν μέρει, αφού η Ματσάδο βρέθηκε τελικά στο Όσλο, ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, συνεχίζει να ισχύει ότι η κόρη της θα παραλάβει το βραβείο.

«Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να παραστεί στη σημερινή τελετή — ένα ταξίδι μέσα σε συνθήκες εξαιρετικού κινδύνου. Παρά το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να φτάσει στην τελετή και στις σημερινές εκδηλώσεις, είμαστε βαθύτατα ευτυχείς που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ασφαλής και ότι θα βρίσκεται μαζί μας στο Όσλο», ανέφερε η ανακοίνωση του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12).

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ την είχε προσκαλέσει στο Οσλο για να παραλάβει το βραβείο παρουσία του βασιλιά Χάραλντ, της βασίλισσας Σόνια και ηγετών της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και του προέδρου του Ισημερινού, Ντάνιελ Νομπόα.

Χθες, Τρίτη, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ακύρωσε την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, με τον διευθυντή του ινστιτούτου και μόνιμο γραμματέα της επιτροπής απονομής, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβινγκεν, να δηλώνει: «Ξέρω ότι θέλει να έρθει και ότι είναι καθ’ οδόν, αλλά αυτό είναι το μόνο που ξέρω».

«Θα διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια αξιόλογη τελετή που θα αναγνωρίσει τη φετινή νικήτρια, ρίχνοντας φως στην κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη σημασία που έχει η δημοκρατία για την ειρήνη», δήλωσε χθες στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK.

Σημειώνεται πως η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε τον Οκτώβριο να απονείμει το βραβείο Νόμπελ 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία».