Ο Τραμπ εκπλήρωσε ένα όνειρο ζωής – Η Ματσάδο του παρέδωσε το Νόμπελ Ειρήνης

Η ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέδωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Ουάσιγκτον το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε, η χειρονομία αυτή έγινε σε αναγνώριση της δέσμευσής του για την ελευθερία του λαού της Βενεζουέλας.

Αργότερα, ο ίδιος ο Τραμπ σχολίασε το γεγονός στην πλατφόρμα του Truth Social. «Ήταν μεγάλη τιμή» που συνάντησε τη Ματσάδο, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τη χαρακτήρισε «μια θαυμάσια γυναίκα» και ανέφερε ότι του χάρισε το Νόμπελ της για το έργο του. «Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Σε ευχαριστώ, Μαρία!»

Το περιστατικό έχει μακρά προϊστορία: η Ματσάδο είχε αφιερώσει το βραβείο της στον Τραμπ. Αγωνίζεται για τον μελλοντικό της ρόλο στη Βενεζουέλα, όπου στις αρχές του έτους ο Τραμπ διέταξε τη σύλληψη με στρατιωτικά μέσα του αυταρχικού ηγέτη Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του και τη μεταφορά τους στις ΗΠΑ, όπου κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών.

Μέχρι σήμερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ματσάδο δεν διαθέτει την αναγκαία στήριξη και τον απαιτούμενο σεβασμό στη Βενεζουέλα για να ηγηθεί της χώρας. Οι ΗΠΑ στηρίζουν επί του παρόντος την αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε την κορυφαία θέση. Το αν η Ματσάδο επιχειρεί να μεταπείσει τον Αμερικανό πρόεδρο με την παράδοση του μεταλλίου του Νόμπελ παραμένει ανοιχτό — δεν είναι όμως και εντελώς απίθανο. Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, γνωστοποίησε ήδη κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι ο Τραμπ εμμένει στην εκτίμησή του πως η Ματσάδο δεν διαθέτει προς το παρόν την απαραίτητη υποστήριξη για να ηγηθεί της χώρας.

Η Ματσάδο είχε αφήσει πρόσφατα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να φανταστεί τη μεταβίβαση της διάκρισης στον Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικανός βρήκε την ιδέα καλή: «Άκουσα ότι σκοπεύει να το κάνει, θα ήταν μεγάλη τιμή», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι. Άλλωστε, πρόσθεσε, είναι «μεγάλη ντροπή για τη Νορβηγία», όπου απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης, που δεν του απονεμήθηκε εξαρχής.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι ένα βραβείο Νόμπελ δεν μπορεί ούτε να ανακληθεί, ούτε να μοιραστεί, ούτε να μεταβιβαστεί σε άλλον. Από τη στιγμή που γίνεται η ανακοίνωση, η απόφαση είναι οριστική.