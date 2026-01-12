Βατικανό: Συνάντηση Πάπα Λέοντα με τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε σήμερα (12/1) στο Βατικανό την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η συνάντηση αυτή δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο πρόγραμμα ακροάσεων του ποντίφικα που είχε ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα και, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Ματσάδο.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, θεωρείται βέβαιο ότι η συζήτησή της με τον Πάπα επικεντρώθηκε στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς και στις προοπτικές και το μέλλον της λατινοαμερικανικής χώρας.

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση από το Βατικανό σχετικά με τη συνάντηση.