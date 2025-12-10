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ΕΤΑΔ: Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης
Ειδήσεις
19:45 - 10 Δεκ 2025

ΕΤΑΔ: Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 10/12/2025, υποβλήθηκαν και αποσφραγίσθηκαν σε ανοικτή συνεδρίαση ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΕΤΑΔ, τεσσερις (4) Φάκελοι Προσφοράς από ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα στο πλαίσιο της Β Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτής Βουλιαγμένης».

1.

ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

2.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: EVERGOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Ε.Β.Ε.

3.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ 'ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ'

4.

AIR CANTEEN A.E.

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στο Δήμο Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης, για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο-ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638,50 μ.

Η «Ακτή Βουλιαγμένης» είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα.

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