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Η ΕΤΑΔ στην 90ή ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η αξιοποίηση των ακινήτων – Η αναβίωση του Κυβερνείου
Ακίνητα
16:13 - 28 Αυγ 2026

Η ΕΤΑΔ στην 90ή ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η αξιοποίηση των ακινήτων – Η αναβίωση του Κυβερνείου

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας στο Περίπτερο 2 του Pavilion 13 τη στρατηγική της για την ενεργή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και τη δημιουργία νέας αξίας για την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, θα συμμετέχει στη συζήτηση με θέμα «Real estate και εμβληματικά τοπόσημα», στο πλαίσιο του Hellenic Growth Agora.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της ΕΤΑΔ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το πρώην Κυβερνείο (Παλατάκι), ένα εμβληματικό τοπόσημο της Καλαμαριάς που εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με στόχο να αποδοθεί εκ νέου στην πόλη ως ένας ανοιχτός στην κοινωνία προορισμός, που θα μπορεί να φιλοξενεί πολιτιστικές, συνεδριακές και επαγγελματικές δράσεις

Τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026 η Εταιρεία διοργανώνει την εκδήλωση «Το Κυβερνείο Αναβιώνει» στο MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στον χώρο της ΔΕΘ. Στην εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, θα παρουσιαστεί η πορεία εξέλιξης του έργου αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου.

Επιπλέον, από το Σάββατο 5 έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, στον υπαίθριο χώρο του MOMUS στη ΔΕΘ θα φιλοξενηθεί η φωτογραφική έκθεση «ANAVIOSIS» αφιερωμένη στο Κυβερνείο, με έργα που αναδεικνύουν χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησής του.

Η παρουσία της ΕΤΑΔ στην 90ή ΔΕΘ αναδεικνύει στην πράξη τη νέα προσέγγισή της για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας με ενεργή αξιοποίηση, ώστε σημαντικά ακίνητα και τοπόσημα να αποκτούν νέα ζωή, χρήση και αξία.

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