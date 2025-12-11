Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν - Μαδούρο, στη σκιά των απειλών Τραμπ

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, με κύριο αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, «Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Βενεζουέλας στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κ. Πούτιν εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την πολιτική της κυβέρνησης Μαδούρο, η οποία, όπως αναφέρει η ρωσική πλευρά, στοχεύει στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της χώρας, ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης εξωτερικής πίεσης.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την πολιτική της κυβέρνησης του Μαδούρο, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της χώρας εν μέσω αυξανόμενης εξωτερικής πίεσης».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στην συνεπή υλοποίηση κοινών έργων σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων: το εμπόριο και οικονομία, η ενέργεια, τα χρηματοοικονομικά, ο πολιτισμός, τα ανθρωπιστικά προγράμματα αλλά και άλλοι κρίσιμοι τομείς συνεργασίας.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου: «Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την αμοιβαία βούληση για τη συνεπή υλοποίηση κοινών έργων στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών, του πολιτισμού, των ανθρωπιστικών και άλλων τομέων».

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την επιδίωξη της Μόσχας να εμβαθύνει τις σχέσεις της με χώρες που αντιμετωπίζουν διεθνή πίεση, ενισχύοντας τη διπλωματική, οικονομική και πολιτική της παρουσία στη Λατινική Αμερική.