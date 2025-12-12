Ισραήλ: Αεροπορικά πλήγματα στον νότιο και ανατολικό Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ

Το πρωί της Παρασκευής (12/12), το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά αεροπορικών επιθέσεων στις νότιες και ανατολικές περιοχές του Λιβάνου, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι στόχευσε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης.

Παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2024 με τη λιβανική ισλαμιστική ομάδα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί τακτικές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την οργάνωση για επανεξοπλισμό.

Σύμφωνα με το Ani, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, οι σημερινές αεροπορικές επιδρομές χαρακτηρίστηκαν «βίαιες» και στόχευσαν περίπου δέκα τοποθεσίες, μερικές από τις οποίες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «έπληξε συγκρότημα εκπαίδευσης» της ειδικής δύναμης της Χεζμπολάχ, Αλ-Ραντουάν, όπου μέλη της σιιτικής οργάνωσης εκπαιδεύονται στη χρήση διαφόρων όπλων προτού τα αξιοποιήσουν σε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Επιπλέον, ο στρατός τόνισε ότι επιτέθηκε και σε άλλες στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου. Η ισραηλινή αεροπορία είχε ήδη στοχεύσει ορισμένες από αυτές τις εγκαταστάσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα πλήγματα πραγματοποιούνται ενώ ο λιβανικός στρατός καλείται να ολοκληρώσει την αποσυναρμολόγηση των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας. Οι σημερινές επιδρομές επικεντρώθηκαν κυρίως σε περιοχές βόρεια του ποταμού.

Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σημαντική αποδυνάμωση μετά τον πόλεμο, κυρίως λόγω της δολοφονίας του ιστορικού ηγέτη της, Χάσαν Νασράλα, σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024. Έκτοτε, οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την πίεση στις λιβανικές αρχές για την αποοπλισμό της οργάνωσης.