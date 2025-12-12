ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισραήλ: Αεροπορικά πλήγματα στον νότιο και ανατολικό Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ
Ειδήσεις
12:48 - 12 Δεκ 2025

Ισραήλ: Αεροπορικά πλήγματα στον νότιο και ανατολικό Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πρωί της Παρασκευής (12/12), το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά αεροπορικών επιθέσεων στις νότιες και ανατολικές περιοχές του Λιβάνου, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι στόχευσε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης.

Παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2024 με τη λιβανική ισλαμιστική ομάδα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί τακτικές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την οργάνωση για επανεξοπλισμό.

Σύμφωνα με το Ani, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, οι σημερινές αεροπορικές επιδρομές χαρακτηρίστηκαν «βίαιες» και στόχευσαν περίπου δέκα τοποθεσίες, μερικές από τις οποίες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «έπληξε συγκρότημα εκπαίδευσης» της ειδικής δύναμης της Χεζμπολάχ, Αλ-Ραντουάν, όπου μέλη της σιιτικής οργάνωσης εκπαιδεύονται στη χρήση διαφόρων όπλων προτού τα αξιοποιήσουν σε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Επιπλέον, ο στρατός τόνισε ότι επιτέθηκε και σε άλλες στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου. Η ισραηλινή αεροπορία είχε ήδη στοχεύσει ορισμένες από αυτές τις εγκαταστάσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα πλήγματα πραγματοποιούνται ενώ ο λιβανικός στρατός καλείται να ολοκληρώσει την αποσυναρμολόγηση των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας. Οι σημερινές επιδρομές επικεντρώθηκαν κυρίως σε περιοχές βόρεια του ποταμού.

Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σημαντική αποδυνάμωση μετά τον πόλεμο, κυρίως λόγω της δολοφονίας του ιστορικού ηγέτη της, Χάσαν Νασράλα, σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024. Έκτοτε, οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την πίεση στις λιβανικές αρχές για την αποοπλισμό της οργάνωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 13:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Ειδήσεις

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ
Ειδήσεις

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»
Ειδήσεις

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο
Ειδήσεις

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 00:16

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:14

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:00

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
23/06/2026 - 22:55

Ποιος έχει την ευθύνη στον μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;

Magazino
23/06/2026 - 22:30

Ο καλύτερος μου φίλος, ο καφές

Ναυτιλία
23/06/2026 - 22:00

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
23/06/2026 - 21:37

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ