Συναγερμός σε πτήση της Flydubai: Εξέπεμψε σήμα για πιθανή αεροπειρατεία

Πτήση της Flydubai με 174 επιβάτες από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, αφού προηγουμένως εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας συναγερμό.

Σύμφωνα με στοιχεία από ιστοτόπους παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία και κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Tabuk.

Αρχικά εξέπεμψε τον κωδικό 7700, που σημαίνει γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και στη συνέχεια τον 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται διεθνώς για την αναφορά αεροπειρατείας ή άλλης παράνομης παρέμβασης. Η συγκεκριμένη ένδειξη, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει από μόνη της ότι σημειώθηκε αεροπειρατεία.

Ισραηλινές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν προς την περιοχή, ενώ ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν έκτακτες κυβερνητικές διαβουλεύσεις.

Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας που επικαλούνται οι Times of Israel, η ενεργοποίηση των σημάτων ενδέχεται να συνδέεται με διαπληκτισμό μεταξύ των δύο πιλότων κατά τη διάρκεια της πτήσης.

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