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Μπεν Γκβιρ για πτήση Flydubai: Τρομοκράτης επιχείρησε να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς
Ειδήσεις
16:22 - 30 Σεπ 2026

Μπεν Γκβιρ για πτήση Flydubai: Τρομοκράτης επιχείρησε να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς

Reporter.gr Newsroom

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Συναγερμός προκλήθηκε σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των δύο πιλότων.

Πρόκειται για την πτήση FZ1073, η οποία κατευθυνόταν προς το Ισραήλ μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σημειώθηκε σωματική συμπλοκή στο πιλοτήριο, ενώ ένας από τους δύο πιλότους φέρεται να τραυματίστηκε από μαχαίρι.

Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου και στη συνέχεια άλλαξε πορεία προς τη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ. Σύμφωνα με τον διαχειριστή του αεροδρομίου, το σήμα κινδύνου ελήφθη στις 08:44 τοπική ώρα και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου μία ώρα αργότερα.

Οι διαφορετικές εκτιμήσεις για το περιστατικό

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν αρχικά ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σύμφωνα με το Reuters, τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, πριν μέλη του πληρώματος εισέλθουν στο πιλοτήριο και ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Ωστόσο, η εικόνα για το κίνητρο παραμένει υπό διερεύνηση. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού είχε αναφέρει νωρίτερα ότι το περιστατικό δεν θεωρείται αεροπειρατεία, ενώ άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη συνέχεια ότι εξετάζεται ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα δολοφονίας των επιβατών, υποστηρίζοντας ότι ένας «τρομοκράτης» επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος.

Η αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ

Η πτήση, στην οποία επέβαιναν Ισραηλινοί επιβάτες, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport, στο Ταμπούκ.

Η Flydubai επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ότι όλοι οι επιβάτες είναι σώοι και έχουν καταμετρηθεί, ενώ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου ανέφερε ότι τόσο ο κυβερνήτης όσο και ο συγκυβερνήτης τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, στους επιβάτες παρασχέθηκε βοήθεια στον τερματικό σταθμό και ξεκίνησε συνεννόηση με την αεροπορική εταιρεία για την εξασφάλιση άλλου αεροσκάφους για τη συνέχιση του ταξιδιού τους.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των ισραηλινών αρχών ασφαλείας, ενώ ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης μαζί με ανώτατους αξιωματικούς. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τόσο τα αίτια της συμπλοκής στο πιλοτήριο όσο και το ενδεχόμενο να υπήρχε πρόθεση κατάληψης ή συντριβής του αεροσκάφους.

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