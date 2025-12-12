SAFE: Μόνο το 65% των 691 αμυντικών έργων αφορά κοινές προμήθειες - Προβληματισμός στην Κομισιόν

Σημαντικές αποκλίσεις από τον αρχικό στόχο του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα εθνικά σχέδια που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη. Όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τομάς Ρενιέ, από τα 19 εθνικά σχέδια που παραλήφθηκαν, περιλαμβάνονται συνολικά 691 αμυντικά έργα, εκ των οποίων μόνο το 65% συνδέεται με κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες.

Ο κ. Ρενιέ υπογράμμισε ότι ο κανονισμός του SAFE επιτρέπει τη χρηματοδότηση εθνικών έργων «μόνο σε απολύτως εξαιρετικές περιστάσεις». Παρ’ όλα αυτά, στο σύνολο των υποβληθέντων σχεδίων, το 35% αφορά καθαρά εθνικές προμήθειες, κάτι που, όπως σημείωσε, «δεν συνάδει με τον κεντρικό χαρακτήρα του μηχανισμού». Τόνισε, δε, πως η αξιολόγηση των σχεδίων συνεχίζεται, ώστε «το ποσοστό των κοινών προμηθειών να αυξηθεί πέραν του 65%, όπως προβλέπεται στις προτεραιότητες της Επιτροπής».

Στο πλαίσιο μιας πρώτης αποτίμησης, ο εκπρόσωπος παρουσίασε και τα συνολικά αιτήματα χρηματοδότησης: περίπου 50 δισ. ευρώ για προγράμματα αεράμυνας, πυραύλων και πυρομαχικών, 6 δισ. ευρώ για drones και αντιαεροπορικά συστήματα, και περίπου 13 δισ. ευρώ για έργα ναυτικής άμυνας. «Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται τα τέσσερα βασικά έργα που έχει θέσει η Επιτροπή στον οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας», σημείωσε ο κ. Ρενιέ, προσθέτοντας ότι 15 από τα εθνικά σχέδια περιλαμβάνουν προβλέψεις για στήριξη της Ουκρανίας.

Η Κομισιόν έκανε επίσης γνωστό ότι από τον προϋπολογισμό των 150 δισ. ευρώ του SAFE έχει ήδη εγκρίνει για την Ελλάδα δάνεια ύψους 787,7 εκατ. ευρώ. Ο μεγαλύτερος δικαιούχος μέχρι στιγμής είναι η Πολωνία, με εγκεκριμένα δάνεια 43,73 δισ. ευρώ. Ακολουθούν η Ρουμανία (16,7 δισ. ευρώ), η Γαλλία και η Ουγγαρία με 16,2 δισ. ευρώ η καθεμία, η Ιταλία (14,9 δισ. ευρώ), το Βέλγιο (8,34 δισ. ευρώ), η Λιθουανία (6,37 δισ. ευρώ) και η Λετονία (5,68 δισ. ευρώ). Για την Κύπρο έχουν εγκριθεί δάνεια ύψους 1,18 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, κράτη όπως η Γερμανία δεν έχουν υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης, καθώς δανείζονται ήδη από τις αγορές με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, γεγονός που καθιστά το SAFE λιγότερο ελκυστικό.