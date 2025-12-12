ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει δεύτερο πρόγραμμα SAFE για αμυντικά έργα
Ειδήσεις
15:10 - 12 Δεκ 2025

Reuters: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει δεύτερο πρόγραμμα SAFE για αμυντικά έργα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαινιάσει μια δεύτερη έκδοση του πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ προγράμματος SAFE για αμυντικά έργα, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά της εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη Ρωσία και αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης, σε εκδήλωση του Politico στις Βρυξέλλες, ότι το αρχικό πρόγραμμα των 150 δισ. ευρώ είχε υπερκαλυφθεί, με αποτέλεσμα ορισμένα κράτη-μέλη να ζητούν πλέον μια δεύτερη έκδοσή του.

Οι δύο αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της εμπιστευτικότητας των εσωτερικών συζητήσεων, ανέφεραν ότι η Επιτροπή εξετάζει ενεργά αυτήν την ιδέα.

Στο πλαίσιο του SAFE, η ΕΕ συνάπτει κοινό δανεισμό από τις αγορές και στη συνέχεια χορηγεί δάνεια με το κόστος δανεισμού της στα κράτη-μέλη για αμυντικά τους έργα. Για τις περισσότερες χώρες που δεν διαθέτουν την πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ της ΕΕ, αυτό συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση.

Επιπλέον, τα δάνεια μπορεί να έχουν διάρκεια έως και 45 χρόνια και δεκαετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους περίπου 190 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του υφιστάμενου SAFE, ένδειξη της ισχυρής ζήτησης για μια δεύτερη εκδοχή, σύμφωνα με έναν εκ των αξιωματούχων. Ωστόσο, ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί το πιθανό ύψος του νέου προγράμματος.

«Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να αναπτύξουμε αυτό το εργαλείο. Το ερώτημα είναι πότε», δήλωσε ο αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι το επόμενο έτος ίσως είναι η ιδανική στιγμή. «Υπάρχουν εύλογα επιχειρήματα για το γιατί είναι σημαντικό να υπάρξει».

Επιπλέον, σημαντικές αποκλίσεις από τον αρχικό στόχο του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα εθνικά σχέδια που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

AI Act: Εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του Kανονισμού της Ε.Ε για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία

AI Act: Εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του Kανονισμού της Ε.Ε για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή
Ειδήσεις

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Ουκρανία: Από το «You don&#039;t have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο
Ειδήσεις

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:14

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:00

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
23/06/2026 - 22:55

Ποιος έχει την ευθύνη στον μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;

Magazino
23/06/2026 - 22:30

Ο καλύτερος μου φίλος, ο καφές

Ναυτιλία
23/06/2026 - 22:00

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
23/06/2026 - 21:37

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ