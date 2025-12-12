Reuters: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει δεύτερο πρόγραμμα SAFE για αμυντικά έργα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαινιάσει μια δεύτερη έκδοση του πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ προγράμματος SAFE για αμυντικά έργα, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά της εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη Ρωσία και αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης, σε εκδήλωση του Politico στις Βρυξέλλες, ότι το αρχικό πρόγραμμα των 150 δισ. ευρώ είχε υπερκαλυφθεί, με αποτέλεσμα ορισμένα κράτη-μέλη να ζητούν πλέον μια δεύτερη έκδοσή του.

Οι δύο αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της εμπιστευτικότητας των εσωτερικών συζητήσεων, ανέφεραν ότι η Επιτροπή εξετάζει ενεργά αυτήν την ιδέα.

Στο πλαίσιο του SAFE, η ΕΕ συνάπτει κοινό δανεισμό από τις αγορές και στη συνέχεια χορηγεί δάνεια με το κόστος δανεισμού της στα κράτη-μέλη για αμυντικά τους έργα. Για τις περισσότερες χώρες που δεν διαθέτουν την πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ της ΕΕ, αυτό συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση.

Επιπλέον, τα δάνεια μπορεί να έχουν διάρκεια έως και 45 χρόνια και δεκαετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους περίπου 190 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του υφιστάμενου SAFE, ένδειξη της ισχυρής ζήτησης για μια δεύτερη εκδοχή, σύμφωνα με έναν εκ των αξιωματούχων. Ωστόσο, ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί το πιθανό ύψος του νέου προγράμματος.

«Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να αναπτύξουμε αυτό το εργαλείο. Το ερώτημα είναι πότε», δήλωσε ο αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι το επόμενο έτος ίσως είναι η ιδανική στιγμή. «Υπάρχουν εύλογα επιχειρήματα για το γιατί είναι σημαντικό να υπάρξει».

Επιπλέον, σημαντικές αποκλίσεις από τον αρχικό στόχο του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα εθνικά σχέδια που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη.