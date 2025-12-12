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FT: Η Ουκρανία θα ενταχθεί στην ΕΕ το 2027 σύμφωνα με προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου
Ειδήσεις
16:24 - 12 Δεκ 2025

FT: Η Ουκρανία θα ενταχθεί στην ΕΕ το 2027 σύμφωνα με προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου

Reporter.gr Newsroom
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Ένα αναθεωρημένο προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις Βρυξέλλες προβλέπει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την 1η Ιανουαρίου 2027, ως μέρος των προσπαθειών να τερματιστεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος με τη Ρωσία αναφέρουν σε δημοσίευμα τους οι Financial Times.

Αν υιοθετηθεί, αυτή η πρόταση θα σημάνει μια σημαντική αλλαγή στην παραδοσιακή διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, η οποία βασίζεται στην εκπλήρωση 36 διαπραγματευτικών κεφαλαίων, τα οποία η Ουκρανία ουδέποτε έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα.

Το προσχέδιο, επηρεασμένο από προηγούμενες ειρηνευτικές προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, στοχεύει στην επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης και παρουσιάζεται προς συζήτηση με Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία πριν από τα Χριστούγεννα.

Η υλοποίηση αυτού του «fast-track» σχεδίου θα απαιτούσε αναθεώρηση της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χρηματοδότησης, των δικαιωμάτων ψήφου και άλλων θεμελιωδών πτυχών της ένταξης.

Το προσχέδιο προκαλεί επίσης πολιτικές προκλήσεις: η Ουκρανία δεν έχει ακόμη ανοίξει επίσημα ούτε ένα κεφάλαιο της ενταξιακής διαδικασίας και η πρόταση θα ανατρέψει την τυπική «αξιοκρατική» προσέγγιση που ακολουθεί η ΕΕ για την αποδοχή νέων κρατών-μελών.

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