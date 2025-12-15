Σέφτσοβιτς προς ΗΠΑ: Η ΕΕ θα προστατέψει την τεχνολογική της κυριαρχία - Όχι στη χαλάρωση των κανονισμών

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, απέρριψε τις εκκλήσεις των ΗΠΑ προς τις Βρυξέλλες να χαλαρώσουν τους κανονισμούς για την τεχνολογία, αποτελώντας το πιο πρόσφατο ανώτερο στέλεχος που παρεμβαίνει στις διατλαντικές εμπορικές εντάσεις γύρω από τη ρυθμιστική ισχύ των Βρυξελλών.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg, ο Σέφτσοβιτς ανέφερε:

«Οι κανονισμοί μας υιοθετούνται δημοκρατικά από εμάς μέσω μιας ενδελεχούς νομοθετικής διαδικασίας. Θα προστατεύσουμε την τεχνολογική μας κυριαρχία», υπογράμμισε.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕ δυσκολεύεται να εξασφαλίσει εξαιρέσεις από τους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο, μήνες αφότου συμφώνησε να άρει τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ. Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι μια συμφωνία για τους δασμούς στα μέταλλα εξαρτάται από το αν η ΕΕ υποχωρήσει στο θέμα της τεχνολογικής ρύθμισης.

Ο Σέφτσοβιτς, ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς την πιθανότητα κάποιου είδους προόδου στο ζήτημα των δασμών στα μηχανήματα. «Αν η Αμερική θέλει να επαναβιομηχανοποιηθεί, χρειάζεται μηχανήματα — και εμείς είμαστε έτοιμοι να τα στείλουμε, αλλά τα μηχανήματα είτε εξάγονται σε πολύ χαμηλούς όγκους είτε δεν εξάγονται καθόλου», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι εξαγωγείς φοβούνται μεγάλα πρόστιμα.

Οι γερμανικές επιχειρήσεις ειδικότερα έχουν αισθανθεί το κόστος των δασμών 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο στον κλάδο των μηχανημάτων, ο οποίος ήδη δοκιμάζεται από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Ο επικεφαλής του εμπορίου της ΕΕ υιοθέτησε επίσης έναν πιο αισιόδοξο τόνο σχετικά με την άλλη μεγάλη εμπορική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη — την Κίνα. «Έχουμε αρχικές πληροφορίες ότι η Κίνα αποδέχεται όσα προτείναμε στη διάρκεια του καλοκαιριού σχετικά με τις γενικές άδειες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναφερόμενος στο εμπορικό έλλειμμα ύψους 300 δισ. ευρώ με την Κίνα, το οποίο χαρακτήρισε «υπερβολικά υψηλό», υιοθέτησε επίσης έναν πιο σοβαρό τόνο όσον αφορά τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. «Θα έλεγα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ότι πρέπει να είναι έτοιμη να πληρώσει ένα premium, να δημιουργήσει αποθέματα, να διαφοροποιηθεί», είπε. «Γιατί [εμείς] μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο πόσο κοστοβόρες είναι οι εξαρτήσεις».

Όταν ρωτήθηκε αν η ΕΕ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το μέσο κατά του εξαναγκασμού, το ισχυρότερο εμπορικό της εργαλείο, εναντίον της Κίνας, το απέκλεισε — προς το παρόν. «Πριν φτάσουμε στο ισχυρότερο εργαλείο του οπλοστασίου μας, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εξαρτήσεις, αν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα αντιμετωπίζονται δίκαια», καθώς και ζητήματα όπως η πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες και η υπερπαραγωγική ικανότητα.

«Θα παλέψουμε μέχρι τέλους για τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις — και το να έχουμε ένα έλλειμμα 300 δισ. σε μόνιμη βάση είναι μη βιώσιμο», κατέληξε.