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Ανακοινώσεις Τσιάρα για αγρότες: Δίκαια ορισμένα αιτήματα - Έκκληση για διάλογο και υπευθυνότητα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:12 - 15 Δεκ 2025

Ανακοινώσεις Τσιάρα για αγρότες: Δίκαια ορισμένα αιτήματα - Έκκληση για διάλογο και υπευθυνότητα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας απευθύνει εκ νέου πρόσκληση σε διάλογο προς τους αγρότες, αναγνωρίζοντας ότι αρκετά από τα αιτήματά τους είναι δίκαια, ενώ άλλα έχουν ήδη ικανοποιηθεί.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τονίζει ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και βρίσκεται σε συνεχή διάλογο τους τελευταίους μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Όπως αναφέρει, έχουν ήδη ομαλοποιηθεί οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν ικανοποιηθεί σειρά αιτημάτων. Παράλληλα, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω παρεμβάσεις σε πέντε βασικούς τομείς: μείωση του κόστους παραγωγής, χαμηλότερες και σταθερές τιμές αγροτικής ενέργειας, αγροτικό πετρέλαιο, αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ζημίας και στοχευμένη ενίσχυση κλάδων που πλήττονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία, μέσω αξιοποίησης αδιάθετων πόρων της ΚΑΠ.

Κλείνοντας, ο υπουργός καλεί τους εκπροσώπους των αγροτών σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπευθυνότητας από όλες τις πλευρές.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του Κώστα Τσιάρα αναφέρει: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση.

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

- στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

- στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

- στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

-στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών».

Τι ζητούν οι αγρότες από την κυβέρνηση

Οι αγρότες απέστειλαν στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό λίστα αιτημάτων, με βασικούς άξονες τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη διασφάλιση του εισοδήματός τους. Ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα, ηλεκτρικό ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγωμα οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Κεντρικό τους αίτημα αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στην ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρά τα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί στον Οργανισμό Πληρωμών. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι ζητούν αλλαγή στη διαχείριση ζωονόσων με εμβολιασμό αντί θανατώσεων και πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων.

Οι μελισσοκόμοι διεκδικούν αναπλήρωση εισοδήματος με 20 ευρώ ανά κυψέλη και ισότιμη ένταξη της μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ. Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, απόφαση που έλαβαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας.

Μαρινάκης: Κόκκινη γραμμή η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά, και μια λογική παροχών στην οποία δεν θα μπει η κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και αιτήματα που δεν μπορεί να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της Ε.Ε.».

Απηύθυνε πρόσκληση στους αγρότες για ειλικρινή συζήτηση, ενώ επανέλαβε η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

«Ο στόχος είναι όπως έχουμε κάνει και σε προηγούμενες περιόδους να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε στους ανθρώπους της παραγωγής αλλά πάντοτε στο μέτρο του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική των ανέξοδων παροχών που αποδείχθηκαν κοστοβόρες» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 16:29
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