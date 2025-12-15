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Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ-ΕΣΕΕ-ΣΕΤΕ και ΣΒΕ για μπλόκα: Ασφαλέστερη επιλογή επίλυσης προβλημάτων ο διάλογος
Ειδήσεις
16:28 - 15 Δεκ 2025

Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ-ΕΣΕΕ-ΣΕΤΕ και ΣΒΕ για μπλόκα: Ασφαλέστερη επιλογή επίλυσης προβλημάτων ο διάλογος

Reporter.gr Newsroom
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Την αγωνία τους για εξελίξεις με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα εκφράζουν με κοινή δήλωση – παρέμβασή τους ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), καλώντας τους αγρότες και τους εκπροσώπους της Πολιτείας να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.  

«Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις που αφορούν στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας ότι αυτές πηγάζουν από υπαρκτές και διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας», τονίζουν οι τέσσερις φορείς, επισημαίνοντας τις συνέπειες για την αγορά.

Ακόμη, σημειώνουν ότι «οι Έλληνες αγρότες αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας» ενώ «η λειτουργία του πρωτογενούς τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον τουρισμό».

«Γι’ αυτό, κάθε μορφή διεκδίκησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι το τρέχον, τέταρτο τρίμηνο του έτους είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, εξαιτίας και της εορταστικής περιόδου», επισημαίνουν.

Αναφορικά με το λιανικό εμπόριο, σημειώνουν πως «η μεγάλη σημασία του δ’ τριμήνου έγκειται στο γεγονός ότι φέρνει τον υψηλότερο τζίρο της χρονιάς, φθάνοντας πέρυσι τα 19 δισ. ευρώ. Εφέτος, οι επιδόσεις του τριμήνου εξελίσσονται σε στοίχημα επιβίωσης για χιλιάδες επιχειρήσεις, με τον κλάδο να προσπαθεί να ισοσκελίσει τα υπέρογκα λειτουργικά κόστη με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία εν πολλοίς εξαρτάται από την αγοραστική κίνηση των εορτών. Ο τουριστικός τομέας προσδοκά για την εορταστική περίοδο σημαντικό μέρος των ετήσιων εσόδων του και μάλιστα ο χειμερινός τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις σε πολλούς προορισμούς που βρίσκονται εντός του εύρους των αγροτικών κινητοποιήσεων. Για τη βιομηχανία, το διάστημα αυτό είναι καθοριστικό για την ολοκλήρωση παραγγελιών και τη διαμόρφωση των ετήσιων αποτελεσμάτων, την πορεία των εξαγωγών και τη συνολική παραγωγική δυναμική της χώρας. Απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των μεταφορών και της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας».

Στο πλαίσιο αυτό, οι τέσσερις προαναφερθέντες φορείς καλούν τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και της Πολιτείας να προσέλθουν στον διάλογο.

«Με αίσθημα ευθύνης και εκπροσωπώντας τους τρεις ισχυρούς πυλώνες της οικονομίας που συνεργάζονται στενά με τον πρωτογενή τομέα, τονίζουμε ότι η οδός του διαλόγου είναι η ασφαλέστερη επιλογή για την επίλυση των προβλημάτων και την αποτροπή της μετακύλισής τους σε άλλους κλάδους στρατηγικής σημασίας» υπογραμμίζουν και καταλήγουν: «Η στάση ευθύνης στην παρούσα ευαίσθητη συγκυρία είναι αυτή που κρατά ανοιχτό τον δρόμο του καλόπιστου θεσμικού διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης, αποτρέποντας τη δημιουργία σοβαρών επιπλοκών στο σύνολο της οικονομίας».

Σημειώνεται πως την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις των μπλόκων εξέφρασαν χθες, Κυριακή (14/12), και οι εκπρόσωποι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Μέσω κοινής τους δήλωσης, οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών τόνισαν ότι «σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η άρνηση θεσμικού διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης αλλά επιλογή αδιεξόδου», υπογραμμίζοντας πως «η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλες σκόπιμες καθυστερήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, τη βιομηχανία, την μεταποίηση, την απασχόληση και τις εξαγωγές».

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (15/12), ο αρμόδιος Υπουργός, Κώστας Τσιάρας, κάλεσε εκ νέου τους αγρότες σε διάλογο εκ μέρους της κυβέρνησης, αναφέροντας πως κάποια από τα αιτήματά τους είναι δίκαια και θα μπορούσαν να προωθηθούν και τονίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί υπεύθυνη στάση τόσο από τους αγρότες, όσο και από την κυβέρνηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 16:30
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