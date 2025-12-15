Κινητοποιήσεις και απεργίες στις 16/12: Στο επίκεντρο προϋπολογισμός - Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου εξελίσσεται σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων για πολλούς κλάδους εργαζομένων, καθώς στη Βουλή ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός, την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και επηρεάζουν το πλαίσιο διεκδικήσεων ευρύτερων κοινωνικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων.

Η δυναμική των μπλόκων των αγροτών έχει οδηγήσει αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις να εντάξουν στο διεκδικητικό τους πλαίσιο την ενεργή συμπαράσταση στον πρωτογενή τομέα, τόσο σε επίπεδο δημόσιων τοποθετήσεων όσο και με καλέσματα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα στην επαρχία.

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ

Κεντρικό ρόλο στις κινητοποιήσεις έχει η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για 24ωρη πανελλαδική απεργία, η οποία ελήφθη στο πρόσφατο συνέδριό της. Ως τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, η απόφαση της ΑΔΕΔΥ καλύπτει το σύνολο των ομοσπονδιών - μελών της.

Ήδη αρκετές από αυτές έχουν εκδώσει ανακοινώσεις συμμετοχής, εμπλουτισμένες με τα επιμέρους κλαδικά τους αιτήματα. Από τον χώρο της εκπαίδευσης, απεργούν οι εκπαιδευτικοί της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ΟΛΜΕ, ενώ συμμετοχή δήλωσε και η ΔΟΕ για την Α’ βάθμια εκπαίδευση, χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση, βάσει της απόφασης της ΑΔΕΔΥ.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ενώ παράλληλες κινητοποιήσεις πραγματοποιούν και οι δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ. Από τον χώρο της Υγείας, απεργιακές δράσεις έχουν ανακοινώσει η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ, που καλύπτουν εργαζόμενους σε δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ.

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους δημότες ότι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πραγματοποιηθεί αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Ιδιωτικός τομέας: διαφοροποιημένη εικόνα

Διαφορετική είναι η εικόνα στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ αλλά από σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και τη ΓΣΕΕ. Η ΓΣΕΕ δεν έχει προκηρύξει απεργιακή κινητοποίηση για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, η Συνομοσπονδία έχει ανακοινώσει τη σύγκληση Ολομέλειας της Διοίκησης της για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, στα γραφεία της. Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί η πρόσφατη συμφωνία της ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Όπως έγινε γνωστό, η Ολομέλεια θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Παράλληλα, το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση, καταγγέλλοντας τη συμφωνία ως «κατάπτυστη» και χαρακτηρίζοντάς την αποτέλεσμα σύμπλευσης εργοδοτών, κυβέρνησης και ηγεσίας της ΓΣΕΕ.

Σε πολλές πόλεις της χώρας έχουν προγραμματιστεί απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.

Τι ισχύει για τις συγκοινωνίες

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, που συνδικαλιστικά ανήκουν στο ΕΚΑ και τη ΓΣΕΕ, δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής στάση εργασίας για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου εκλογοαπολογιστική συνέλευση των εργαζομένων στα αστικά λεωφορεία, με διευκολυντική στάση εργασίας από τις 11 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

Για την Τρίτη, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη απεργιακή κινητοποίηση στις συγκοινωνίες, αναμένονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια λόγω των συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΠΟΕ-ΟΤΑ, ενώ νέα κινητοποίηση έχει ανακοινωθεί για τις 6:30 μ.μ. από σωματεία, ομοσπονδίες και το ΠΑΜΕ, με προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.