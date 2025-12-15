Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, για τον θάνατο των γονιών του

Στο επίκεντρο ενός τραγικού περιστατικού βρίσκεται η οικογένεια του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, καθώς ο γιος του, Νικ Ράινερ, 32 ετών, συνελήφθη έπειτα από τον θάνατο των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στο προάστιο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, με πολλαπλά τραύματα στον λαιμό, πιθανό αποτέλεσμα επίθεσης με αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το People, η κόρη τους, Ρόμι, βρήκε τα πτώματα, ενώ ο Νικ φέρεται ως ο βασικός ύποπτος για το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο Νικ Ράινερ τέθηκε υπό κράτηση και η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στα 4 εκατομμύρια δολάρια. Ο νεαρός άνδρας ανακρίνεται από το Τμήμα Ληστειών - Ανθρωποκτονιών του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην κοινότητα του Μπρέντγουντ, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Το ιστορικό του Νικ Ράινερ με τα ναρκωτικά

Ο Νικ Ράινερ είχε μιλήσει σε συνέντευξη του στο PEOPLE το 2016 για τον μακροχρόνιο αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά, ο οποίος ξεκίνησε στις αρχές της εφηβείας. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι ο εθισμός τον οδήγησε σε περιόδους αστέγων και δύσκολες προσωπικές καταστάσεις, προτού προσπαθήσει να επανενταχθεί στην κοινωνία.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από το τραγικό γεγονός που συγκλονίζει την οικογένεια Ράινερ και τη δημοφιλή κοινότητα του Λος Άντζελες.