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Δολοφονήθηκαν από το γιο τους ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του
Ειδήσεις
08:30 - 15 Δεκ 2025

Δολοφονήθηκαν από το γιο τους ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του

Reporter.gr Newsroom
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Άγριο έγκλημα συγκλονίζει το Χόλιγουντ, καθώς ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν δολοφονημένοι και όλα δείχνουν πως δράστης ήταν ο γιος τους.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, 78 και 68 ετών, αντίστοιχαν βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως διπλή ανθρωποκτονία.

Το αμερικανικό περιοδικό People επικαλείται πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίες αναφέρουν ότι δράστης της διπλής δολοφονίας είναι ο γιος τους, Νικ, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωσε από την αστυνομία.

Ο 32χρονος Νικ, που αντιμετωπίζει χρόνια πρόβλημα με τα ναρκωτικά ανακρίνεται, αλλά δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Ο 78χρονος σκηνοθέτης έχει σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Μερικές από τις ταινίες που έχει σκηνοθετήσει είναι το «Στάσου πλάι μου» και το «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι».

{https://x.com/letterboxd/status/2000418291068674508}

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