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Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν τον Ζελένσκι στο εδαφικό – Αισιόδοξος για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ο Τραμπ
Ειδήσεις
08:11 - 16 Δεκ 2025

Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν τον Ζελένσκι στο εδαφικό – Αισιόδοξος για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκάθαρα το μήνυμα των Ευρωπαίων ηγετών στο Βερολίνο, οι οποίοι τόνισαν ότι στο θέμα των ουκρανικών εδαφικών παραχωρήσεων δεν μπορεί να συζητηθεί πριν από τη θεσμοθέτηση ουσιαστικών και αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές ειρήνευσης του πολέμου.

Στο κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (15/12), τονίζεται ότι κάθε απόφαση σχετικά με το εδαφικό καθεστώς της Ουκρανίας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του ουκρανικού λαού και μπορεί να ληφθεί μόνο μετά την εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών ασφάλειας.

Βασικό στοιχείο των ευρωπαϊκών προτάσεων είναι η δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης, υπό ευρωπαϊκή διοίκηση και με αμερικανική στήριξη, η οποία θα έχει ως αποστολή την επιτήρηση και τη διασφάλιση μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Όπως επισημαίνεται, η παρουσία αυτή θα λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε πιθανές παραβιάσεις από τη Ρωσία και θα εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας που προωθούν ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο ρόλος της πολυεθνικής δύναμης δεν θα είναι απλώς συμβολικός. Θα συμμετέχει ενεργά στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στην προστασία του εναέριου χώρου της χώρας και στη διασφάλιση της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα και τις γειτονικές θαλάσσιες οδούς, με δράση και εντός της ουκρανικής επικράτειας.

Η κοινή δήλωση, που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταγράφει επίσης τα σημεία σύγκλισης που έχουν προκύψει στις επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά μιας πιθανής ειρηνευτικής πρότασης.

Στόχος η διατήρηση των ουκρανικών δυνάμεων στις 800.000

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Όπως σημειώνεται, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να διατηρήσουν δύναμη περίπου 800.000 στρατιωτών, ώστε να διασφαλίζεται η αποτρεπτική τους ικανότητα και να μειώνεται ο κίνδυνος αναζωπύρωσης των συγκρούσεων σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση μηχανισμού παρακολούθησης και επαλήθευσης της εκεχειρίας, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μηχανισμός αυτός θα έχει την ευθύνη εντοπισμού πιθανών παραβιάσεων και παροχής έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση νέας επίθεσης, ενισχύοντας το πλαίσιο πρόληψης μιας νέας σύγκρουσης.

Το κοινό ανακοινωθέν υπογράφεται από τους ηγέτες της Βρετανίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας, καθώς και από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοιχείο που καταδεικνύει τη διευρυμένη ευρωπαϊκή στήριξη στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters από πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων, Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν μεταφέρει στην ουκρανική πλευρά ότι στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου με τη Ρωσία θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ. Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια ευρωπαϊκή θέση περί μη συζήτησης εδαφικών παραχωρήσεων πριν από την εφαρμογή ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας.

Αισιόδοξος ο Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές ειρήνευσης στο ουκρανικό μέτωπο, μιλώντας σε τελετή απονομής μεταλλίων στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα 15/12.

Όπως δήλωσε, είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» με Ευρωπαίους ηγέτες για τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας. «Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αλλά το λέμε αυτό εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε, επισημαίνοντας τη δυσκολία και τη ρευστότητα της κατάστασης.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη προσφέρει «τεράστια υποστήριξη» στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης και τόνισε τη σημασία της σύγκλισης των θέσεων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. «Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία θέλει να τελειώσει. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι θέλουν να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν το θέλουν. Και η Ουκρανία θέλει να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν θέλει. Πρέπει να τους φέρουμε στο ίδιο πλαίσιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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