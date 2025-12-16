Το κυβερνητικό σχέδιο για εκτόνωση της έντασης στα μπλόκα – Οι αγρότες παραμένουν στη σκληρή γραμμή

Η κυβέρνηση επιχειρεί μία ακόμη φορά να προσεγγίσει τους αγρότες, ανακοινώνοντας πως εξετάζει προσεκτικά τα αιτήματά τους και σχεδιάζει να ικανοποιήσει ορισμένα από αυτά.

Σε δήλωσή του το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12), ο κ. Τσιάρας στάθηκε σε 5 συγκεκριμένα σημεία, λέγοντας πως υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

- στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

- στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

- στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

-στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ζητά εκ νέου να οριστεί αντιπροσωπεία των αγροτών για να υπάρξει διάλογος και να αποκλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Θεωρείται επίσης δεδομένο πως την Τρίτη (16/12) ο πρωθυπουργός θα κάνει από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ένα ακόμα βήμα για να γίνουν οι γιορτές χωρίς μπλόκα. Παράλληλα, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στην ενσωμάτωση του «αμαρτωλού» ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όπως απαιτούν οι αγρότες.

Επιμένουν στη σκληρή γραμμή οι αγρότες

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποιούν οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων απέναντι στις πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, τις οποίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς και αποσπασματικές, κάνοντας λόγο για «ασπιρίνες» που δεν αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμού και της κατεύθυνσης προς τη Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Όπως τονίζουν, οι κυβερνητικές εξαγγελίες του Κώστα Τσιάρα δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και ζητούν από την πολιτεία να ασχοληθεί ουσιαστικά με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε κλάδος και κάθε περιοχή.

Παράλληλα, κατηγορούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η αποδυνάμωση και η διάσπαση των αγροτικών μπλόκων. Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζονται ανυποχώρητοι, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και απορρίπτοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, κάθε ενδεχόμενο έναρξης διαλόγου.

Όσοι εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί τονίζουν ότι ναι μεν οι αγρότες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση απαντά θετικά στα βασικά τους αιτήματα, ωστόσο, ζητούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις, εξειδίκευση και χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα, όπως τονίζουν θα πρέπει να ακούσουν πρώτα τον πρωθυπουργό στη Βουλή, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού και κατόπιν, κρατώντας μεν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς, αλλά με ανοιχτούς δρόμους, να προσέλθουν σε διάλογο. Στην κυβέρνηση επιδιώκουν να αποκλιμακώσουν την ένταση μέχρι τα Χριστούγεννα.

Η κοινή γνώμη

Τέλος, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, οι αγρότες φέρεται να απολαμβάνουν την στήριξη της κοινής γνώμης, γεγονός που δημιουργεί νέους «πονοκεφάλους» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ειδικότερα, τα ευρήματα της πρόσφατης δημοσκόπησης της GPO για τα Παραπολιτικά FM δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών αντιμετωπίζει θετικά τα αιτήματα των αγροτών, με ποσοστό 85% να τα κρίνει δίκαια, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις (64,8%) δηλώνουν ότι στηρίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και όταν αυτές περιλαμβάνουν μπλόκα. Αντίστοιχα, έρευνα της Alco για τον Alpha καταγράφει ότι το 78% των ερωτηθέντων θεωρεί εύλογες και δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αποκλιμακώσει την κατάσταση καθώς το αγροτικό κοινό είχε στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις περασμένες εκλογές. Η περαιτέρω αντιμαχία κυβέρνησης-αγροτών θα μπορούσε να στενέψει ακόμη περισσότερο τα (ελάχιστα) περιθώρια αυτοδυναμίας της ΝΔ στις επόμενες εκλογές, όποτε εκείνες πραγματοποιηθούν.

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