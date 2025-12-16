Μέλος του Τάγματος Αξίας της Μάλτας ο Emanuele Grimaldi για τη συμβολή του στη ναυτιλία

Μέλος του Τάγματος Αξίας της Μάλτας ανακηρύχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Grimaldi, Emanuele Grimaldi, σε αναγνώριση της μακρόχρονης και ουσιαστικής συμβολής του στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και της θαλάσσιας οικονομίας της χώρας. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου, ανήμερα της Εθνικής Ημέρας της Μάλτας, κατά τη διάρκεια τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο στη Βαλέτα.

Το Τάγμα Αξίας αποτελεί την ανώτατη κρατική διάκριση της Μάλτας και απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν διακριθεί σε διαφορετικούς τομείς δημόσιας και οικονομικής ζωής. Η τιμητική ιδιότητα απονέμεται σε αλλοδαπούς που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των διεθνών σχέσεων της χώρας ή έχουν κερδίσει την εκτίμηση της μαλτέζικης κοινωνίας μέσω της δράσης τους.

Σύμφωνα με τις αρχές της Μάλτας, ο Emanuele Grimaldi πληροί ακριβώς αυτά τα κριτήρια. Από τη θέση του επικεφαλής του ομίλου Grimaldi, αλλά και ως πρόεδρος του International Chamber of Shipping από το 2022, έχει διαδραματίσει σταθερό ρόλο στην ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών από και προς τη Μάλτα, στηρίζοντας την οικονομία του νησιωτικού κράτους σε περιόδους τόσο ανάπτυξης όσο και κρίσης.

Η σχέση του Grimaldi με τη Μάλτα δεν είναι συγκυριακή. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη χώρα εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, αποτελώντας βασικό πυλώνα της ναυτιλιακής της δραστηριότητας.

Ακόμη και σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας, όπως η πανδημία, οι γεωπολιτικές κρίσεις και το κύμα πληθωριστικών πιέσεων των τελευταίων ετών, οι θαλάσσιες συνδέσεις του ομίλου δεν διακόπηκαν, εξασφαλίζοντας τη συνεχή τροφοδοσία της Μάλτας με βασικά αγαθά.

Παράλληλα, ο Όμιλος Grimaldi συνέχισε να επενδύει σε σύγχρονα, περιβαλλοντικά φιλικά πλοία και σε αναβάθμιση υπηρεσιών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού πλέγματος της Μάλτας. Η παρουσία του στη χώρα καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από πλοιοκτησία και ναυλομεσιτεία έως διαχείριση πληρωμάτων και λιμενικές υπηρεσίες.

Σήμερα, δώδεκα πλοία του ομίλου φέρουν τη σημαία της Μάλτας, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω το κύρος του μαλτέζικου νηολογίου, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της Ευρώπης με βάση τον αριθμό πλοίων.

Η συμβολή του Grimaldi στη ναυτιλιακή ταυτότητα της χώρας αποτυπώνεται και στη συμμετοχή του στη δημιουργία της Malta International Shipowners’ Association (MISA), όπου διατελεί αντιπρόεδρος από την ίδρυσή της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Από το 2006, η θυγατρική Malta Motorways of the Seas συνεργάζεται με το MCAST – Maritime Institute, υποστηρίζοντας Μαλτέζους σπουδαστές στην πορεία τους προς την απόκτηση ναυτικών διπλωμάτων. Πρόσφατα, νέα συμφωνία με το MaritimeMT ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Σε δήλωσή του μετά την απονομή, ο Emanuele Grimaldi έκανε λόγο για ιδιαίτερη τιμή, τονίζοντας ότι η Μάλτα αποτελεί διαχρονικό στρατηγικό εταίρο του ομίλου. Υπογράμμισε τον ρόλο της ναυτιλίας και των λιμένων ως κρίσιμων υποδομών για την οικονομική ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα των χωρών να ανταποκρίνονται σε περιόδους κρίσης.

Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ναυτιλίας ως θεμέλιου λίθου της εθνικής οικονομίας της Μάλτας και να αναδείξει τη σημασία των σταθερών, μακροχρόνιων επενδύσεων σε έναν τομέα που παραμένει στρατηγικός για τη Μεσόγειο και την Ευρώπη συνολικά.