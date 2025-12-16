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Αυστηροποίηση στο καθεστώς χορήγησης αναβολών στο στρατό - Τι προβλέπεται για τους φοιτητές
Ειδήσεις
07:59 - 16 Δεκ 2025

Αυστηροποίηση στο καθεστώς χορήγησης αναβολών στο στρατό - Τι προβλέπεται για τους φοιτητές

Reporter.gr Newsroom
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Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε τη Δευτέρα (15/12) στη Βουλή, συμπεριλαμβάνονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις και προβλέψεις όσον αφορά το καθεστώς χορήγησης των αναβολών κατάταξης και εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, αυστηροποιώντας το σχετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που ίσχυαν μέχρι σήμερα. 

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, μονίμων Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών, καθώς και μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό.

Όσον αφορά το καθεστώς χορήγησης των αναβολών, το μέχρι πρότινος ισχύον νομικό πλαίσιο αυστηροποιείται, όπως είχε προαναγγείλει άλλωστε μέσω δηλώσεών του o υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρεται λοιπόν στο άρθρο 183 του επίμαχου νομοσχεδίου που αφορά την αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας «προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, η αρμοδιότητα για τη χορήγησή της και η μέγιστη διάρκειά της.

Ως προς τη συνολική μέγιστη διάρκεια των χορηγούμενων αναβολών κατάταξης για λόγους υγείας, εισάγεται διάκριση με βάση το είδος της πάθησης και ειδικότερα προβλέπεται ότι για μη ψυχικά νοσήματα η αναβολή μπορεί να διαρκέσει έως δύο (2) έτη, για δε ψυχικά νοσήματα έως πέντε (5) έτη και ότι, σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των αναβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη αθροιστικά.

Η πρόβλεψη για χορήγηση αναβολών κατάταξης για λόγους υγείας για ψυχικά νοσήματα έως πέντε (5) έτη συνιστά νέα ρύθμιση που λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη φύση των ψυχικών νόσων, το δυσδιάκριτο της αξιολόγησής τους και τη δυνατότητα θεραπείας τους σε βάθος χρόνου, διασφαλίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την αξιόπιστη αξιολόγηση της ικανότητας για στράτευση των ψυχικά πασχόντων».

Την ίδια στιγμή, στο νομοσχέδιο έχουν εισαχθεί και ανανεωμένες προβλέψεις αναφορικά με την κατάταξη των φοιτητών, γεγονός που έχει πυροδοτήσει και ορισμένες αντιδράσεις από την πλευρά τους .

Σύμφωνα με το άρθρο 187 του νομοσχεδίου καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων φοιτητές όλων των βαθμίδων θα πρέπει να έχουν καταταγεί προς εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Πιο συγκεκριμένα:

«Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης σε σπουδαστές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξορθολογίζεται η χρονική διάρκειά της. Η εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου ανέδειξε ότι η μεγάλη διάρκεια των αναβολών επέτρεπε στους στρατευσίμους να παραμένουν νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων για εκτεταμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και να δημιουργούν εργασιακές ή προσωπικές συνθήκες που καθιστούσαν δυσχερή την κατάταξή τους με τη λήξη της αναβολής», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο.

Σύμφωνα λοιπόν με το αναθεωρημένο πλαίσιο:

«Σε αντίθεση με τον ν. 3421/2005 (Α’ 302), προβλέπεται διαφοροποίηση της διάρκειας της αναβολής για όσους είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης σχολής, με βάση την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης, η οποία μπορεί να είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη.

Τέλος, προς διευκόλυνση των φοιτητών ανωτέρων και ανωτάτων σχολών προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που επιθυμούν να κατατάσσονται για εκπλήρωση της θητείας
σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται στην παρ. 13 της αξιολογούμενης ρύθμισης η υποχρεωτική χορήγηση αναστολής φοίτησης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους».

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