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Καμία ειρήνη χωρίς εγγυήσεις: Το ευρωπαϊκό μήνυμα για την Ουκρανία και το «όχι» σε εδαφικές παραχωρήσεις
Ειδήσεις
22:27 - 15 Δεκ 2025

Καμία ειρήνη χωρίς εγγυήσεις: Το ευρωπαϊκό μήνυμα για την Ουκρανία και το «όχι» σε εδαφικές παραχωρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Με σαφές μήνυμα ότι το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων δεν μπορεί να τεθεί πριν από την κατοχύρωση ουσιαστικών εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία, ολοκληρώθηκε η συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στο Βερολίνο, με αντικείμενο τις ειρηνευτικές προοπτικές του πολέμου.

Στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε τη Δευτέρα (15/12), υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε απόφαση για το εδαφικό καθεστώς της χώρας μπορεί να ληφθεί αποκλειστικά από τον ουκρανικό λαό και μόνο αφού τεθούν σε εφαρμογή αξιόπιστοι μηχανισμοί ασφάλειας.

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προτάσεων βρίσκεται η συγκρότηση μιας «πολυεθνικής δύναμης», με ευρωπαϊκή ηγεσία και αμερικανική υποστήριξη, η οποία θα αναλάβει ρόλο επιβολής και διασφάλισης μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, η δύναμη αυτή θα λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι σε ενδεχόμενες παραβιάσεις από τη Ρωσία και θα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που προτείνουν οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες προς την Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, η πολυεθνική παρουσία δεν θα περιορίζεται σε έναν συμβολικό ρόλο. Αντίθετα, θα συμβάλει ενεργά στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στην προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου και στη διασφάλιση της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα και τις γύρω θαλάσσιες οδούς, συμπεριλαμβανομένης και της δράσης εντός της ουκρανικής επικράτειας.

Η κοινή δήλωση, που δημοσιεύθηκε μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποτυπώνει επίσης τα σημεία σύγκλισης που έχουν επιτευχθεί στις συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά μιας πιθανής ειρηνευτικής πρότασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, ο ουκρανικός στρατός θα πρέπει να διατηρήσει δύναμη περίπου 800.000 στρατιωτών, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά και να αποφεύγεται η αναζωπύρωση των συγκρούσεων σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και επαλήθευσης της εκεχειρίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο μηχανισμός αυτός θα έχει ως αποστολή τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός και την παροχή έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης, ενισχύοντας το πλαίσιο πρόληψης νέας σύγκρουσης.

Το κοινό ανακοινωθέν φέρει τις υπογραφές των ηγετών της Βρετανίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας, καθώς και των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία ευρωπαϊκή στήριξη στις προτεινόμενες κατευθύνσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters από αξιωματούχο που γνωρίζει τις σχετικές διαβουλεύσεις, Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν μεταφέρει ξεχωριστά στην ουκρανική πλευρά ότι στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου με τη Ρωσία, θα μπορούσε να τεθεί ως προϋπόθεση η αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ. Μια θέση που, ωστόσο, φαίνεται να έρχεται σε ένταση με τη δημόσια ευρωπαϊκή γραμμή περί μη συζήτησης εδαφικών παραχωρήσεων πριν από την εφαρμογή ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 23:53
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