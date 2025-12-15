Αισιόδοξος ο Τραμπ: Η ειρήνη στην Ουκρανία πιο κοντά από ποτέ

Όπως ανέφερε, είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» με Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. «Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αλλά το λέμε αυτό εδώ και πολύ καιρό», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τις πολύπλοκες και μεταβαλλόμενες συνθήκες της διαμάχης.
Ο Τραμπ επισήμανε ότι η Ευρώπη παρέχει «τεράστια υποστήριξη» στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμο το να ευθυγραμμιστούν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. «Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία θέλει να τελειώσει. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι θέλουν να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν το θέλουν. Και η Ουκρανία θέλει να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν θέλει. Πρέπει να τους φέρουμε στο ίδιο πλαίσιο», τόνισε.
Trump on Russia-Ukraine:— Clash Report (@clashreport) December 15, 2025
I think we are closer now than we have been ever. pic.twitter.com/SHM8WmJ1up