Αισιόδοξος ο Τραμπ: Η ειρήνη στην Ουκρανία πιο κοντά από ποτέ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική ειρήνευσης στο ουκρανικό μέτωπο κατά τη διάρκεια τελετής απονομής μεταλλίων στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα 15/12.

Όπως ανέφερε, είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» με Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. «Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αλλά το λέμε αυτό εδώ και πολύ καιρό», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τις πολύπλοκες και μεταβαλλόμενες συνθήκες της διαμάχης.

Ο Τραμπ επισήμανε ότι η Ευρώπη παρέχει «τεράστια υποστήριξη» στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμο το να ευθυγραμμιστούν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. «Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία θέλει να τελειώσει. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι θέλουν να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν το θέλουν. Και η Ουκρανία θέλει να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν θέλει. Πρέπει να τους φέρουμε στο ίδιο πλαίσιο», τόνισε.