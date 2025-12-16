Χρηματιστήριο: Από τράπεζες σε βιομηχανίες και από κατασκευές σε πληροφορική

Στο νήμα κρίθηκε το πρόσημο στην χθεσινή (15/12) συνεδρίαση με τα 50 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 200 εκατ. του τζίρου να πραγματοποιούνται στις δημοπρασίες, με την ΕΥΡΩΒ +4,6% να ξεχωρίζει και να παίζει καθοριστικό ρόλο στο ανοδικό γύρισμα της αγοράς, βοήθειες και από ΤΙΤΑΝ +1,8% σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αλλά και από την ΕΕΕ +1% με τις τρείς παραπάνω μετοχές να σταθμίζουν συνολικά 25% στον ΓΔ. Απώλειες άνω του -1% σε ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΜΟΗ και CENER.

Από τις 2107 μονάδες το ξεκίνημα σήμερα με σαφή στόχο στις επόμενες συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του χρόνου τα πολυετή υψηλά του Αυγούστου (2135 μονάδες) και εκ περιτροπής συμμετοχή στο ανοδικό σκέλος διαφορετικών κλάδων (από τράπεζες σε βιομηχανίες και από κατασκευές σε πληροφορική).

Υποστηρικτικά παραμένουν τα στοιχεία ανάπτυξης και δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας , καθώς και οι εκθέσεις ξένων κυρίως οίκων για το ελληνικό χρηματιστήριο με τελευταίο παράδειγμα αυτό της BofA που συστήνει ανεπιφύλακτα μετοχές του ΧΑ με εννέα συνολικά προτάσεις/επιλογές.

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για την ΠΕΙΡ πριν από την τριήμερη παύση (για αντίστοιχους λόγους με την ΕΥΡΩΒ) ενώ υπενθυμίζουμε ότι εντός της εβδομάδας θα έχουμε τα αποτελέσματα εννεαμήνου της ΛΑΜΔΑ, την ΓΣ της ΙΝΛΟΤ και αναμένουμε το διήμερο 22 και 23 Δεκεμβρίου τις τελευταίες αποκοπές μερισμάτων για φέτος από ΕΛΛΑΚΤΩΡ (0,50/μετοχή), ΟΤΕ (0,10/μετοχή) και ΜΟΗ (0,35/μετοχή).

Μικτή η εικόνα στις διεθνείς αγορές με τον τζίρο αρκετά περιορισμένο αλλά τους ενεργούς επενδυτές επιφυλακτικούς γύρω από το φλέγον θέμα της ΤΝ και των εταιριών που στηρίζουν και στηρίζονται σε αυτή.

Σημείο καμπής η συνεχιζόμενη διαφοροποίηση σε ότι αφορά στις αποδόσεις ανάλογα με τον δείκτη (και την κεφαλαιοποίηση), με το 2025 να δίνει σαφές προβάδισμα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (FTSE +49% vs FTSEM +20%) αλλά τα πονταρίσματα στο τέλος του έτους σε σειρά μικρομεσαίων εισηγμένων να υποθέτουν αλλαγή αυτής της σχέσης μέσα στον καινούργιο χρόνο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης