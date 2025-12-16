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Νέα αμερικανικά χτυπήματα στον Ειρηνικό με 8 νεκρούς
Ειδήσεις
09:54 - 16 Δεκ 2025

Νέα αμερικανικά χτυπήματα στον Ειρηνικό με 8 νεκρούς

Reporter.gr Newsroom
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Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τη Δευτέρα (15/12) άλλα τρία φερόμενα ως σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας πληγμάτων κατά πλοίων που έχει διατάξει η κυβέρνηση Τραμπ και η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 95 ανθρώπους σε 25 σκάφη.

Τα πλήγματα της Δευτέρας σκότωσαν οκτώ άνδρες σε τρία σκάφη, σύμφωνα με ανάρτηση της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Southern Command) στην πλατφόρμα X. Η διοίκηση ισχυρίστηκε ότι οι επιβαίνοντες ήταν «άνδρες ναρκο-τρομοκράτες» και ότι τα σκάφη «κινούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και συμμετείχαν σε ναρκοδιακίνηση». Όπως ανέφερε, το πλήγμα εγκρίθηκε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η Νότια Διοίκηση δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο διάρκειας 47 δευτερολέπτων, το οποίο φαίνεται να δείχνει τρία ξεχωριστά πλήγματα εναντίον σκαφών.

Ο αμερικανικός στρατός άρχισε να πλήττει σκάφη στον ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο αυτού που η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιγράψει ως «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» κατά των καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ωστόσο, η εκστρατεία γίνεται ολοένα και πιο αμφιλεγόμενη. Δημοκρατικοί νομοθέτες και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν διαθέτει τη νομική εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή των πληγμάτων και ότι δεν έχει προσκομίσει επαρκή στοιχεία πως τα σκάφη όντως μετέφεραν ναρκωτικά.

Παράλληλα, ένα πλήγμα της 2ας Σεπτεμβρίου, με το οποίο ξεκίνησε η εκστρατεία, έχει προκαλέσει έντονη κριτική, αφού προέκυψαν αναφορές ότι δύο άτομα στο σκάφος επέζησαν από το αρχικό χτύπημα αλλά σκοτώθηκαν σε επακόλουθο πλήγμα. Δημοκρατικοί που παρακολούθησαν βίντεο της επιχείρησης της 2ας Σεπτεμβρίου κατήγγειλαν την απόφαση, ενώ ορισμένοι επικριτές έχουν προειδοποιήσει ότι η θανάτωση ναυαγών επιζώντων θα μπορούσε να συνιστά έγκλημα πολέμου. Ρεπουμπλικάνοι υπερασπίστηκαν το επακόλουθο πλήγμα, υποστηρίζοντας ότι οι επιζώντες ενδέχεται να συνέχιζαν να συμμετέχουν στις εχθροπραξίες.

Τα πλήγματα κατά σκαφών εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην Καραϊβική και κοντά στη Λατινική Αμερική, με αρκετά πολεμικά πλοία —μεταξύ αυτών και το USS Gerald R. Ford— καθώς και μαχητικά αεροσκάφη να μετακινούνται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Η κυβέρνηση έχει εντείνει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατηγορώντας τον ότι συνεργάζεται με καρτέλ ναρκωτικών, ενώ έχει επίσης υποστηρίξει ότι η Κολομβία δεν έχει καταφέρει να περιορίσει αποτελεσματικά τη διακίνηση ναρκωτικών. Και οι δύο χώρες έχουν επικρίνει τα πλήγματα κατά σκαφών, ενώ η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος.

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