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Κρεμλίνο: Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία μόνο αν υπάρξει μόνιμη διευθέτηση στο Ουκρανικό
Ειδήσεις
14:24 - 16 Δεκ 2025

Κρεμλίνο: Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία μόνο αν υπάρξει μόνιμη διευθέτηση στο Ουκρανικό

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη (16/12)  ότι η χριστουγεννιάτικη εκεχειρία που έχει προτείνει η Ουκρανία θα εξαρτηθεί από το αν θα επιτευχθεί ή όχι μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Κίεβο υποστηρίζει την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός, ιδίως όσον αφορά τα πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών, κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Ερωτηθείς σχετικά με την παραπάνω ιδέα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε από την πλευρά του ότι: «Το ερώτημα τώρα είναι αν, -όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ-, θα καταλήξουμε ή όχι σε μια συμφωνία».

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία είναι απίθανο να συμμετάσχει σε μια τέτοια εκεχειρία, εφόσον η Ουκρανία επικεντρώνεται σε «βραχυπρόθεσμες, μη βιώσιμες λύσεις» αντί για μια μόνιμη διευθέτηση.

«Θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε μια εκεχειρία που θα δώσει στην Ουκρανία μια ανάσα και τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για τη συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να επιτύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να εγγυηθούμε την ειρήνη στην Ευρώπη για το μέλλον. Αυτό είναι που θέλουμε», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη δει λεπτομέρειες των προτάσεων για εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, τις οποίες, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, η Ουάσινγκτον έχει προσφερθεί να παράσχει.

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