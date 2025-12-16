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«Ανεπιθύμητος οργανισμός» η Deutsche Welle στη Ρωσία
Ειδήσεις
15:48 - 16 Δεκ 2025

«Ανεπιθύμητος οργανισμός» η Deutsche Welle στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης ενέταξε το γερμανικό μέσο ενημέρωσης Deutsche Welle στον κατάλογο των «ανεπιθύμητων οργανισμών», όπως προκύπτει από σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την περασμένη Κυριακή, η ρωσική εισαγγελία είχε λάβει αντίστοιχη απόφαση για τον δημόσιο γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, χαρακτηρίζοντάς τον επίσης ως «ανεπιθύμητο».

Η Ρωσία προχωρά συχνά σε τέτοιους χαρακτηρισμούς για οργανισμούς και φορείς που, σύμφωνα με τις αρχές, απειλούν την εθνική της ασφάλεια. Ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται βαριές ποινικές κυρώσεις για Ρώσους πολίτες που συνεργάζονται ή τους παρέχουν οικονομική στήριξη, με ποινές φυλάκισης που μπορεί να φτάσουν έως και τα πέντε έτη.

Η Deutsche Welle είχε ήδη τεθεί από το 2022 στο καθεστώς του «ξένου πράκτορα» στη Ρωσία, μια κατηγορία στην οποία εντάσσονται μέσα ενημέρωσης και οργανισμοί που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Στο παρελθόν, της είχε απαγορευτεί η μετάδοση ειδήσεων, είχε αναγκαστεί να κλείσει το στούντιό της στη Μόσχα, ενώ είχε αποκλειστεί και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα dw.com.

Εκτός από τη Deutsche Welle, στον κατάλογο των «ανεπιθύμητων οργανισμών» στη Ρωσία περιλαμβάνονται επίσης τα Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και το τηλεοπτικό δίκτυο TV Rain.

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