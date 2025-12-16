Δικαστική αναστολή στα χαρτιά, έργα σε εξέλιξη - Τι συμβαίνει επιτέλους με την ΔΟΜ Μήλου;

Η περίπτωση της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) Μήλου εξελίσσεται πλέον σε ζήτημα πρωτοφανούς θεσμικής απείθειας απέναντι στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το νέο κρούσμα, ενδεικτικό της ένδειας με την οποία η εν λόγω Πολεοδομία αντιμετωπίζει δικαστικές αποφάσεις και δει του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποτελεί η περίπτωση τριών οικοδομικών αδειών που αφορούν την Σίφνο.

Παρά την ύπαρξη ρητής προσωρινής διαταγής του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, που διατάσσει την άμεση αναστολή εκτέλεσης τριών οικοδομικών αδειών, οι οικοδομικές εργασίες όχι μόνο δεν έχουν διακοπεί, αλλά συνεχίζονται κανονικά, δημιουργώντας νέα τετελεσμένα.

Η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2025 από τον Πρόεδρο του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (ΕΔ 215/2025) και αφορά τρεις οικοδομικές άδειες που είχε εκδώσει η ίδια η ΔΟΜ Μήλου για εκτός σχεδίου ακίνητα στη θέση «Άγιος Ιωάννης Φάρος – Αποκοπή» του Δήμου Σίφνου.

Η διατύπωση της απόφασης είναι σαφής και ξεκάθαρη «διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης των αδειών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης». Δεν προβλέπεται κρίση σκοπιμότητας, ούτε περιθώριο ερμηνείας από τη διοίκηση .

Η Υπηρεσία Δόμησης δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια. Στις 23 Νοεμβρίου 2025 ενημερώθηκε εγγράφως από το Αστυνομικό Τμήμα Σίφνου για την ύπαρξη της προσωρινής διαταγής και την υποχρέωση διακοπής των εργασιών.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2025 ακολούθησε η επίσημη κοινοποίηση της απόφασης με ψηφιακά βεβαιωμένο έγγραφο. Από εκείνο το σημείο και μετά, η διοίκηση είχε πλήρη, θεσμικά αδιαμφισβήτητη γνώση.

Κι όμως, έκτοτε δεν έχει εκδοθεί κανένα σήμα διακοπής εργασιών, δεν έχει διενεργηθεί καμία αυτοψία και δεν υπάρχει καμία πράξη συμμόρφωσης. Αντιθέτως, οι εργασίες συνεχίζονται, σαν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να αποτελεί απλή σύσταση και όχι δεσμευτική δικαστική εντολή.

Το γεγονός αυτό μετατοπίζει την υπόθεση από το πεδίο της διοικητικής αδράνειας στο πεδίο της συνειδητής παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Όταν μια Υπηρεσία γνωρίζει ότι υπάρχει δικαστική αναστολή, ενημερώνεται εγγράφως από αστυνομική αρχή και παρ’ όλα αυτά επιτρέπει τη συνέχιση των έργων, τότε δεν πρόκειται για καθυστέρηση, αλλά για θεσμικό πρόβλημα πρώτης γραμμής.

Το ίδιο το κοινοποιηθέν έγγραφο προειδοποιεί ρητά για ποινικές συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και έχει ήδη τεθεί σε γνώση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της Ελληνικής Αστυνομίας. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα στο πεδίο δεν αλλάζει.

Όταν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας διατάσσει διακοπή και η διοίκηση επιτρέπει τη συνέχιση των εργασιών επί εβδομάδες, το ερώτημα δεν αφορά πλέον μόνο την εκτός σχεδίου δόμηση στις Κυκλάδες. Αφορά το αν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας εφαρμόζονται στην πράξη ή αν, σε ορισμένες περιπτώσεις, αγνοούνται σιωπηρά με την ανοχή της διοίκησης.

Και εδώ, τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα. Υπήρξε απόφαση, υπήρξε έγγραφη ενημέρωση, υπήρξε κοινοποίηση — και παρά ταύτα, τα έργα συνεχίζονται. Αν αυτό δεν συνιστά κραυγαλέα θεσμική εκτροπή, τότε τι ακριβώς είναι ;