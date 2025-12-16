ΕΑΕΕ: Αυξημένα 3% τα συμβόλαια περιουσίας το 2024 λόγω έκπτωσης ΕΝΦΙΑ

Στα 1.341.599 αυξήθηκαν τα συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας το 2024, με άνοδο 3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 348.952.409.292 ευρώ, με άνοδο 14,1%.

Η ελληνική αγορά ασφάλισης περιουσίας εμφανίζει τα τελευταία χρόνια σημάδια σταθερής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σοβαρές πιέσεις από την αυξανόμενη συχνότητα φυσικών καταστροφών. Σύμφωνα με την Έρευνα Ασφαλίσεων Περιουσίας 2024 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), που καλύπτει το 91% της συνολικής παραγωγής, η εικόνα της αγοράς είναι διττή.

Το 2024 καταγράφηκαν 1,34 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια, αυξημένα κατά 3% σε σχέση με το 2023, ενώ τα συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια έφτασαν τα 348,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,1%. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή έπαιξαν η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες, η άνοδος των αξιών ακινήτων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, αλλά και η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στους κινδύνους.

Το 2024 δηλώθηκαν 11.917 περιστατικά ζημιών (πτώση 54,4% σε ετήσια βάση), με τις πληρωθείσες αποζημιώσεις να κινούνται στα 26,78 εκατ. ευρώ, μειωμένες 83,3% στο έτος. Το απόθεμα εκκρεμών ζημιών διαμορφώνεται στα 229,22 εκατ. ευρώ.

Η ασφάλιση κατοικίας παραμένει ο κυρίαρχος κλάδος, καλύπτοντας το 84% των συμβολαίων, ενώ τα υπόλοιπα, κυρίως επιχειρηματικά συμβόλαια, συγκεντρώνουν το 58% των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Ιδιαίτερα ενδεικτικό είναι ότι πάνω από επτά στις δέκα κατοικίες διαθέτουν κάλυψη για σεισμό και καιρικά φαινόμενα, καταδεικνύοντας την αυξημένη ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών.

Ωστόσο, οι ζημιές και οι αποζημιώσεις αποκαλύπτουν τη μεταβλητότητα του κλάδου. Το 2023 σημαδεύτηκε από τα ακραία καιρικά φαινόμενα "Daniel" και "Elias", που οδήγησαν σε εκρηκτική αύξηση των αποζημιώσεων. Αν και το 2024 μειώθηκε ο αριθμός των δηλωθεισών ζημιών, το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αυξήθηκε κατά 66,5%, φτάνοντας τα 229,2 εκατ. ευρώ, προμηνύοντας υψηλό τελικό κόστος τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερα επηρεασμένες είναι οι επιχειρήσεις υψηλής κεφαλαιακής αξίας, με τις βιομηχανικές μονάδες να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων. Η ανάλυση των αιτιών ζημιών δείχνει ότι οι κυριότερες προέρχονται από φωτιά και καιρικά φαινόμενα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επαναξιολόγηση της τιμολόγησης και των αντασφαλιστικών καλύψεων.

Συνολικά, η ελληνική αγορά ασφάλισης περιουσίας συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμες προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα των μεγάλων ζημιών, ενώ η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ενίσχυση της πρόληψης και η ανθεκτικότητα των υποδομών αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για τη βιωσιμότητα του κλάδου τα επόμενα χρόνια.