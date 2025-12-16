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ElvalΗalcor: Τιμή-στόχο τα €4,65 δίνει η Pantelakis
Ανακοινώσεις
17:11 - 16 Δεκ 2025

ElvalΗalcor: Τιμή-στόχο τα €4,65 δίνει η Pantelakis

Reporter.gr Newsroom
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Η Pantelakis Securities ξεκινά την κάλυψη της ElvalHalcor με σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο τα 4,65 ευρώ, επισημαίνοντας ότι ο όμιλος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να κεφαλαιοποιήσει την πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την αυξανόμενη ζήτηση για αλουμινένιες συσκευασίες και τη στροφή του σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς εισέρχεται σε φάση ισχυρής δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών και αυξανόμενης απόδοσης κεφαλαίων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Pantelakis Securities, η ElvalHalcor, ηγετικός παίκτης στην παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αλουμινίου και χαλκού, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργεί η πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η ενισχυόμενη ζήτηση για αλουμινένιες συσκευασίες. Η δυναμική αυτή στηρίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς και στη σημαντική επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας στην έλαση, η οποία έχει αυξηθεί κατά 20% από το 2020.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η εταιρεία εισέρχεται σε φάση ισχυρής δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών, χάρη στη σταθεροποίηση των επενδυτικών δαπανών (capex), τη συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τη διαρκή άνοδο του προσαρμοσμένου EBITDA (a-EBITDA).

Καθώς ο κύκλος των επενδύσεων πλησιάζει στην ωρίμανσή του, οι αποδόσεις κεφαλαίου ενισχύονται: το ROIC εκτιμάται ότι θα φτάσει το 9,3% το 2027, επίπεδο υψηλότερο από το προβλεπόμενο WACC της τάξης του 8,6%. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ξεκάθαρη μετάβαση από μια περίοδο εντατικής ανάπτυξης κεφαλαίου σε φάση δημιουργίας αξίας. Παράλληλα, αναμένεται αύξηση του μερίσματος από το επόμενο έτος, γεγονός που σηματοδοτεί τη στροφή της εταιρείας από μια επενδυτικά απαιτητική περίοδο σε έναν κύκλο ανταμοιβής των μετόχων μέσω διανομών μετρητών.

Πέρα από τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αύξηση των όγκων παραγωγής, σημαντικοί καταλύτες αποτελούν και ενδεχόμενα μέτρα πολιτικής στήριξης. Σε αυτά περιλαμβάνεται η πιθανή στοχευμένη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, καθώς μια έκπτωση 20% στην τιμή ρεύματος θα μπορούσε να ενισχύσει το a-EBITDA κατά περίπου 3%. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό της εξαγωγής scrap εκτός ΕΕ αναμένεται να εξασφαλίσουν φθηνότερη και ποιοτικά ανώτερη διαθεσιμότητα πρώτης ύλης. Ενδεικτικά, κάθε αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα της έκπτωσης του scrap σε σχέση με το 15% που υποτίθεται σήμερα, εκτιμάται ότι οδηγεί επίσης σε άνοδο του a-EBITDA κατά περίπου 3%.

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