ΗΠΑ: Σε χαμηλό εξαμήνου ο σύνθετος δείκτης PMI τον Δεκέμβριο

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες επεκτάθηκε τον Δεκέμβριο, αλλά με τον πιο αργό ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών, ενώ ο δείκτης του κόστους εισροών έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global για τον Δεκέμβριο μειώθηκε κατά 1,2 μονάδες, φτάνοντας τις 53 μονάδες. Σημειώνεται ότι τιμές πάνω από 50 μονάδες υποδηλώνουν επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ο σύνθετος δείκτης που μετρά τις τιμές που καταβάλλονται (prices-paid gauge) αυξήθηκε κατά σχεδόν 3 μονάδες, φτάνοντας τις 64,1 μονάδες.

Όπως ανέφερε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, κύρια ανησυχία αποτελούν τα αυξανόμενα κόστη, με τον πληθωρισμό να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022. Η άνοδος αυτή μεταφέρθηκε στις τιμές πώλησης, οδηγώντας σε μία από τις πιο έντονες αυξήσεις των χρεώσεων των τελευταίων τριών ετών.