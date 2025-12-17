Ηνωμένο Βασίλειο: Επιστρέφει στο Erasmus+ από το 2027

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν την Τετάρτη (17/12) να επιτρέψουν στους Βρετανούς φοιτητές να επανενταχθούν στο δημοφιλές πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών της ΕΕ, Erasmus+, από το 2027, σε μια μικρή αλλά συμβολική ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων μετά το Brexit.

Η βρετανική συνεισφορά για το ακαδημαϊκό έτος 2027/28 θα ανέρχεται σε 570 εκατομμύρια λίρες (760 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πρόσθεσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει έκπτωση 30% σε σύγκριση με τους βασικούς όρους που προβλέπονται από την ισχύουσα εμπορική συμφωνία με την ΕΕ.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έθεσαν προθεσμία έως το επόμενο έτος για την οριστικοποίηση συμφωνίας στο εμπόριο τροφίμων και ποτών, καθώς και για τη διασύνδεση των αγορών άνθρακα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Από τη μεριά του, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαιρετίσει τον Μάιο μια «νέα εποχή» στις σχέσεις με την ΕΕ, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σημαντικότερη επαναπροσέγγιση στους τομείς της άμυνας και του εμπορίου από την αποχώρηση της χώρας από την Ένωση το 2020.

«Οι σημερινές συμφωνίες αποδεικνύουν ότι η νέα μας συνεργασία με την ΕΕ αποδίδει», δήλωσε ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νικ Τόμας-Σίμοντς, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία για το Erasmus+ «τεράστια νίκη για τη νεολαία μας». Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα μέσα στον πρώτο χρόνο, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Επισημαίνεται ότι ο Στάρμερ έχει υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις συχνά τεταμένες σχέσεις που διατηρούσαν οι προηγούμενες συντηρητικές κυβερνήσεις με την ΕΕ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

Από την άλλη πλευρά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για νέες κοινές εμπειρίες για τους νέους και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Βρετανία.

«Μαζί, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη κοινή μας ατζέντα ενόψει της επόμενης Συνόδου Κορυφής ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Η επόμενη σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος.

Σημειώνεται ότι η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο επιτρέπει σε εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές της ΕΕ κάθε χρόνο να σπουδάζουν σε άλλη χώρα της Ένωσης για διάστημα έως ενός έτους, αποτελούσε εδώ και καιρό βασικό αίτημα της ΕΕ για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπνεθυμίζεται ότι η Βρετανία είχε αποχωρήσει από το πρόγραμμα μετά το Brexit, ενώ οι Συντηρητικοί υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση υποχώρησε απέναντι στην ΕΕ χωρίς να εξασφαλίσει ανταλλάγματα για τα χρήματα που θα καταβάλει.