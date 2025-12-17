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Μητσοτάκης στο Μαξίμου: Ευχές, γούρια και μήνυμα ενότητας προς τους βουλευτές της ΝΔ
Πολιτική
16:23 - 17 Δεκ 2025

Μητσοτάκης στο Μαξίμου: Ευχές, γούρια και μήνυμα ενότητας προς τους βουλευτές της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Σε εορταστικό και χαλαρό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η καθιερωμένη συνάντηση ανταλλαγής ευχών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είχαν προσκληθεί και οι 155 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Το σκηνικό ήταν ανεπίσημο, με κρασί και finger food, ενώ η διάρκεια της εκδήλωσης έφτασε περίπου τη μία ώρα.

Πέρα από τις ευχές, στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν και πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την κοινοβουλευτική ομάδα, με κυρίαρχη την ανησυχία για τα αγροτικά μπλόκα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αναστάτωση που προκάλεσε η παρακράτηση εισφορών υπέρ του ΕΛΓΑ χωρίς να έχουν προηγηθεί πληρωμές προς τους αγρότες, ένα ζήτημα που, όπως επισημάνθηκε, αντιμετωπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες.

Παράλληλα, στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις μεταξύ των βουλευτών αλλά και με τον πρωθυπουργό, κυριάρχησε το μήνυμα της συσπείρωσης και της ενότητας της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέφερε σε κάθε βουλευτή ένα ασημένιο γούρι με την υπογραφή του, συνοδεύοντάς το με ευχές για υγεία και μια ακόμη πιο παραγωγική χρονιά, ενώ πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη φωτογραφία μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου σήμερα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και αύριο στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/12/2025 - 16:27
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