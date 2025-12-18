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Γερμανία: Υποτονικές οι προοπτικές για εξαγωγές το 2026
Ειδήσεις
09:28 - 18 Δεκ 2025

Γερμανία: Υποτονικές οι προοπτικές για εξαγωγές το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η γερμανική εξαγωγική βιομηχανία εμφανίζει ελαφρά βελτίωση στις προσδοκίες της, με τον δείκτη ifo Προσδοκιών Εξαγωγών να ανεβαίνει σε -3,1 μονάδες τον Δεκέμβριο, παρά το γεγονός ότι οι προοπτικές για το πρώτο τρίμηνο του 2026 παραμένουν υποτονικές.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Προσδοκιών Εξαγωγών του ifo ανήλθε σε -3,1 μονάδες τον Δεκέμβριο, από -3,8 μονάδες τον Νοέμβριο. «Η εξαγωγική οικονομία ολοκληρώνει τη χρονιά με απογοητευτικό τρόπο», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών στο ifο και συμπληρώνει:

«Οι προοπτικές για το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι μάλλον υποτονικές. Κάθε πραγματική ανάκαμψη στις εξαγωγές απλώς δεν συμβαίνει».

Η αυτοκινητοβιομηχανία και η μηχανολογία παραμένουν κυρίως προσεκτικές και αναμένουν μείωση των εξαγωγών. Η βιομηχανία τροφίμων επίσης προβλέπει πτώση, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό αισιόδοξοι για τους επόμενους μήνες, αναμένοντας ανάπτυξη στο διεθνές εμπόριο. Οι εξαγωγές για τους παραγωγούς ποτών επίσης ανακάμπτουν – ο δείκτης ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Ακόμη, ανάμεσα στους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού, ο προσωρινός ενθουσιασμός των τελευταίων μηνών έχει εξαφανιστεί και πλέον αναμένουν μόνο μικρή αύξηση στις εξαγωγές.

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