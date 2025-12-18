Γερμανία: Υποτονικές οι προοπτικές για εξαγωγές το 2026

Η αυτοκινητοβιομηχανία και η μηχανολογία παραμένουν κυρίως προσεκτικές και αναμένουν μείωση των εξαγωγών. Η βιομηχανία τροφίμων επίσης προβλέπει πτώση, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό αισιόδοξοι για τους επόμενους μήνες, αναμένοντας ανάπτυξη στο διεθνές εμπόριο. Οι εξαγωγές για τους παραγωγούς ποτών επίσης ανακάμπτουν – ο δείκτης ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Ακόμη, ανάμεσα στους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού, ο προσωρινός ενθουσιασμός των τελευταίων μηνών έχει εξαφανιστεί και πλέον αναμένουν μόνο μικρή αύξηση στις εξαγωγές.