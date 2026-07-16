ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους
Ειδήσεις
10:58 - 16 Ιουλ 2026

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρότι οι περικοπές στο σύστημα της υποχρεωτικής δημόσιας ασφάλισης υγείας (GKV) στη Γερμανία μειώνουν τις δαπάνες του, ενδέχεται ταυτόχρονα να αυξήσουν το κόστος της ασφάλισης μακροχρόνιας φροντίδας, της συνταξιοδοτικής ασφάλισης, της ασφάλισης ανεργίας, καθώς και τις οικονομικές επιβαρύνσεις των ιδιωτικών νοικοκυριών. Αυτό επισημαίνουν οικονομολόγοι του Ινστιτούτου ifo και του Πανεπιστημίου Stanford.

«Όποιος εξετάζει αποκλειστικά το ποσοστό των εισφορών για την ασφάλιση υγείας βλέπει, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο τη μισή εικόνα», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Roman Klimke.

«Μια περικοπή παροχών που εξοικονομεί χρήματα σήμερα μπορεί να μειώσει αύριο την ικανότητα προς εργασία και, κατά συνέπεια, να περιορίσει τα έσοδα από εισφορές, ενώ παράλληλα να αυξήσει τις δαπάνες σε άλλους τομείς του κράτους πρόνοιας».

Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως άλλοθι για την αύξηση των δαπανών υγείας χωρίς περιορισμούς: οι υπηρεσίες των οποίων το όφελος δεν έχει αποδειχθεί δεν έχουν θέση σε ένα σύστημα χρηματοδότησης που βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης.

«Είναι καθοριστικής σημασίας το κόστος και το όφελος να μην αξιολογούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της GKV», τονίζει ο Klimke.

Η Επιτροπή Χρηματοδότησης της Υγείας έχει ποσοτικοποιήσει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση στη GKV και έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες περικοπές. Ο Klimke και η συν-συγγραφέας του, Maria Polyakova από το Πανεπιστήμιο Stanford, υποστηρίζουν ότι η πολιτική υγείας θα πρέπει να αξιολογείται και με βάση τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της στην ικανότητα προς εργασία, στην ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα και στα δημόσια οικονομικά.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, το ίδιο άτομο είναι διαδοχικά ασθενής, εργαζόμενος, ασφαλισμένος που καταβάλλει εισφορές και, αργότερα, ενδεχομένως δικαιούχος υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας. Ως εκ τούτου, οι εξοικονομήσεις σε έναν τομέα του συστήματος μπορεί να μεταφέρουν το οικονομικό βάρος σε κάποιον άλλο. Σήμερα, σχεδόν οι μισοί άνθρωποι ηλικίας 55 έως 64 ετών δηλώνουν ότι πάσχουν ήδη από κάποιο χρόνιο νόσημα, γεγονός που καταδεικνύει πόσο στενά συνδέονται η υγεία και η ικανότητα προς εργασία στις μεγαλύτερες ηλικίες.

«Μια μεταρρύθμιση που απλώς μεταφέρει τις δαπάνες από ένα ταμείο σε ένα άλλο δεν επιφέρει πραγματική εξοικονόμηση για το κράτος πρόνοιας», υπογραμμίζει ο Klimke.

Για τον λόγο αυτό, οι συγγραφείς προτείνουν την υιοθέτηση ενός ενιαίου προϋπολογισμού του κράτους πρόνοιας, ο οποίος θα αξιολογεί το κόστος και τα οφέλη σε όλους τους βασικούς πυλώνες του κοινωνικού συστήματος: την υγειονομική περίθαλψη, τη μακροχρόνια φροντίδα, το συνταξιοδοτικό σύστημα και τους θεσμούς της αγοράς εργασίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Τσαπανίδου – Πυρά Κουμουνδούρου για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών
Πολιτική

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Τσαπανίδου – Πυρά Κουμουνδούρου για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη
Πολιτική

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές
Ειδήσεις

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media
Ειδήσεις

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

Η τακτική που βοηθά τους φοιτητές να αποφοιτούν νωρίτερα και χωρίς κόστος στις επιδόσεις
Ειδήσεις

Η τακτική που βοηθά τους φοιτητές να αποφοιτούν νωρίτερα και χωρίς κόστος στις επιδόσεις

Ο παράγοντας που μπορεί να «ξεκλειδώσει» τη συζήτηση για το Ευρωομόλογο
Ειδήσεις

Ο παράγοντας που μπορεί να «ξεκλειδώσει» τη συζήτηση για το Ευρωομόλογο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/07/2026 - 11:11

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία με κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Αναλύσεις
16/07/2026 - 11:08

ΧΑ: Στις 2517 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση και ακολουθούν οι 2542

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:58

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/07/2026 - 10:56

ΥΠΕΝ: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του Β Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης η 17η Ιουλίου

Πολιτική
16/07/2026 - 10:54

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Τσαπανίδου – Πυρά Κουμουνδούρου για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 10:40

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

Πολιτική
16/07/2026 - 10:34

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:25

Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ

Ναυτιλία
16/07/2026 - 10:17

Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:12

Εθνική: Φέρνει πρώτη στην Ελλάδα, την τεχνολογία των AI Agents στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ & ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:08

CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas για την ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management

Πολιτική
16/07/2026 - 09:55

Η νεότερη βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η Μυρτώ Κοροβέση

Πολιτική
16/07/2026 - 09:40

Πιερρακάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη αισθάνονται τη διαφορά από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο της Euronext

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/07/2026 - 09:22

ΕΖΑ: Xτίζει νέο χαρτοφυλάκιο ποτών - Ούζο, τσίπουρο, premium brands και non-alcoholic

Ειδήσεις
16/07/2026 - 08:59

Ο έλεγχος του Ορμούζ απαιτεί περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα — και ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 08:41

ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
16/07/2026 - 08:32

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ζητά από την Ελλάδα αυστηρά όρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους «κόμβους επιστροφής»

Οικονομία
16/07/2026 - 08:20

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 08:03

Πειραιώς: Μαζί με τις επιχειρήσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
16/07/2026 - 07:59

Μπούρας (CEO Ομίλου Σαράντη) στο «R»: Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι άνθρωποι στρέφονται σε brands που εμπιστεύονται

Περιβάλλον
16/07/2026 - 07:51

Ευρώπη: Οι καύσωνες έγιναν η νέα κανονικότητα - Η κλιματική κρίση αλλάζει οριστικά τα καλοκαίρια

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 23:20

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό

Magazino
15/07/2026 - 23:00

Άν Χάθαγουεϊ: Ο Τομ Χόλαντ είναι ο γιος των ονείρων μου

Πολιτική
15/07/2026 - 22:45

Τσίπρας: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς αλλά τους καθημερινούς ανθρώπους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:30

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Αρμπίλ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:14

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Magazino
15/07/2026 - 21:50

Μαθαίνοντας στα παιδιά γιατί καμία μερίδα φαγητού δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 21:45

ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
15/07/2026 - 21:27

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ