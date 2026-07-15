Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της θερινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, ο Μερτς απευθύνθηκε ευθέως στους υποστηρικτές της AfD, λέγοντας: «Και γι' αυτό απευθύνομαι και στους ψηφοφόρους της AfD, λέγοντάς τους: Κοιτάξτε προσεκτικά».
Παράλληλα, τους προέτρεψε να αναζητούν ενημέρωση από περισσότερες πηγές και να μην διαμορφώνουν την άποψή τους αποκλειστικά μέσω των social media.
Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ακόμη ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι η διαφύλαξη της ελευθερίας και της ειρήνης στη χώρα, καθώς και η ενίσχυση της οικονομίας και η βελτίωση των συνθηκών για τους πολίτες.
Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Μερτς τόνισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ενταθεί ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό που περιέγραψε ως «τεχνητή υποτίμηση του κινεζικού νομίσματος».