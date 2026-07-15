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Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media
Ειδήσεις
16:10 - 15 Ιουλ 2026

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

Reporter.gr Newsroom
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Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, απηύθυνε σήμερα (15/7) έκκληση προς τους ψηφοφόρους του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να αξιολογήσουν το έργο της κυβέρνησής του με βάση τα πραγματικά της αποτελέσματα και όχι αποκλειστικά μέσα από όσα προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.      

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της θερινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, ο Μερτς απευθύνθηκε ευθέως στους υποστηρικτές της AfD, λέγοντας: «Και γι' αυτό απευθύνομαι και στους ψηφοφόρους της AfD, λέγοντάς τους: Κοιτάξτε προσεκτικά».

Παράλληλα, τους προέτρεψε να αναζητούν ενημέρωση από περισσότερες πηγές και να μην διαμορφώνουν την άποψή τους αποκλειστικά μέσω των social media.

Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ακόμη ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι η διαφύλαξη της ελευθερίας και της ειρήνης στη χώρα, καθώς και η ενίσχυση της οικονομίας και η βελτίωση των συνθηκών για τους πολίτες.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Μερτς τόνισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ενταθεί ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό που περιέγραψε ως «τεχνητή υποτίμηση του κινεζικού νομίσματος».

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