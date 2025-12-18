Στον ΟΗΕ η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας - Έκτακτο Συμβούλιο την Τρίτη

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως την ερχόμενη Τρίτη (23/12), προκειμένου να εξετάσει την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις μεταξύ της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πληροφορίες από δύο διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το αίτημα για τη σύγκληση της συνεδρίασης κατατέθηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, η οποία, με επιστολή της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη -όπως τη χαρακτηρίζει- επιθετική στάση των ΗΠΑ. Το αίτημα έτυχε της υποστήριξης τόσο της Κίνας όσο και της Ρωσίας.

Οι σχέσεις μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε την Τρίτη εντολή για τον αποκλεισμό δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο προς ή από τη Βενεζουέλα και τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της πίεσης προς την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Την ίδια ώρα, Κίνα και Ρωσία έχουν εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή τους προς τη Βενεζουέλα. Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, δήλωσε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του ότι το Πεκίνο απορρίπτει πρακτικές «μονομερούς εκφοβισμού» και τάσσεται υπέρ των χωρών που υπερασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέφρασε την ανησυχία του για τις κινήσεις της Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι ελπίζει η αμερικανική κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε αποφάσεις που θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές και επικίνδυνες. Η Μόσχα προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές ενέργειες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα.