Βραζιλία: Δημοσκόπηση θέλει τον Λούλα «φαβορί» για τις προεδρικές εκλογές του 2026

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, εμφανίζεται ως το σαφές φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2026, σύμφωνα με τη νεότερη δημοσκόπηση των AtlasIntel/Bloomberg. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Λούλα διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι όλων των πιθανών δεξιών αντιπάλων του, ενισχύοντας τη θέση του ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Λούλα θα επικρατούσε σε δεύτερο γύρο όλων των πιθανών δεξιών υποψηφίων, μεταξύ των οποίων ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο, Ταρκίζιο ντι Φρέιτας, και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Αποτελέσματα δημοσκόπησης πρώτου γύρου

Σε σενάριο με όλους τους υποψηφίους, ο Λούλα συγκεντρώνει 48% των ψήφων, ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου καταγράφει 21% και ο Φρέιτας 15%.

Σε περίπτωση που ο Φρέιτας δεν είναι υποψήφιος, ο Λούλα διατηρεί το 48%, έναντι 29% του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Αν ο Φλάβιο Μπολσονάρου αποσυρθεί, ο Λούλα συγκεντρώνει 49% έναντι 28% του Φρέιτας.

Αποτελέσματα δημοσκόπησης δεύτερου γύρου

Σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, ο Λούλα θα κέρδιζε τον Φλάβιο Μπολσονάρου με 53% έναντι 41% και τον Φρέιτας με 49% έναντι 45%.

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι η υποστήριξη για τον Λούλα παραμένει σταθερή, με 48,8% σε σχέση με 48,6% τον Νοέμβριο, ενώ το ποσοστό αποδοκιμασίας του παραμένει στο 50,7%.

Η στήριξη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στον γιο του έχει επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές αγορές της χώρας. Η είδηση αυτή προκάλεσε πτώση του βραζιλιάνικου νομίσματος και των μετοχών, καθώς οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει στήριξη ενός πιο φιλικού προς τις αγορές υποψηφίου, όπως ο Φρέιτας.

Στοιχεία έρευνας

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 15 Δεκεμβρίου σε δείγμα 18.154 ατόμων. Το περιθώριο σφάλματος κυμαίνεται στο 1% σε κάθε κατεύθυνση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν την εικόνα ενός Λούλα ισχυρού υποψηφίου, ο οποίος φαίνεται να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026, παρά τις πολιτικές αναταράξεις και τις αβεβαιότητες που δημιουργεί η οικογένεια Μπολσονάρου στον χώρο της δεξιάς πολιτικής σκηνής.