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Ο Τραμπ πνίγει οικονομικά τη Βενεζουέλα με «πλήρη αποκλεισμό» των τάνκερ
Ειδήσεις
08:01 - 17 Δεκ 2025

Ο Τραμπ πνίγει οικονομικά τη Βενεζουέλα με «πλήρη αποκλεισμό» των τάνκερ

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα «τρομοκρατική οργάνωση» και ανακοίνωσε την επιβολή πλήρους αποκλεισμού σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που πηγαίνουν ή φεύγουν από τη Βενεζουέλα. .

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την Τρίτη έναν «πλήρη και ολοκληρωτικό αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, σε μια δραματική κλιμάκωση της πολύμηνης εκστρατείας πίεσης που ασκεί εναντίον της κυβέρνησης του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ένας τέτοιος αποκλεισμός, τον οποίο ο Τραμπ αποκάλυψε την Τρίτη το βράδυ στο Truth Social, θα μπορούσε να καταστρέψει την ήδη προβληματική οικονομία της Βενεζουέλας, η οποία εξαρτάται από τις πωλήσεις πετρελαίου στο εξωτερικό, κυρίως στην Κίνα και συχνά από πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις.

«Η Βενεζουέλα περιβάλλεται πλήρως από τη μεγαλύτερη Αρμάδα που έχει συναρμολογηθεί ποτέ στην Ιστορία της Νότιας Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ. «Θα γίνει μόνο μεγαλύτερο και το σοκ για αυτούς θα είναι ασύγκριτο με τίποτα που έχουν ξαναδεί — Μέχρι να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όλο το πετρέλαιο, τη γη και άλλα περιουσιακά στοιχεία που προηγουμένως μας έκλεψαν».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης το «καθεστώς» της Βενεζουέλας ξένη τρομοκρατική οργάνωση (FTO) και κατηγόρησε κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για να πλουτίσουν και να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία των ναρκωτικών.

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