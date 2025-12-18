Νικόλας Βενιάμης: Στην αντιπροεδρία της ECSA με στρατηγικό βάθος και ελληνικό αποτύπωμα

Η εκλογή του Νικόλα Βενιάμη στη θέση του Αντιπροέδρου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) σηματοδοτεί την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στο ανώτατο επίπεδο της ευρωπαϊκής εφοπλιστικής εκπροσώπησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων στις Βρυξέλλες.

Η ECSA αποτελεί τον βασικό θεσμικό συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ανάληψη της αντιπροεδρίας από τον Νικόλα Βενιάμη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με την επιτάχυνση ρυθμίσεων που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου και τη θέση της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στρατηγικής αυτονομίας.

Ο Νικόλας Βενιάμης δεν αποτελεί νέο πρόσωπο για την ECSA. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης από το 2011, γεγονός που του προσδίδει θεσμική συνέχεια και βαθιά γνώση των εσωτερικών ισορροπιών, αλλά και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές πολιτικές.

Η πολυετής αυτή παρουσία έχει συμπέσει με κρίσιμες περιόδους για τη ναυτιλία, από την οικονομική κρίση και τις συζητήσεις για τη φορολόγηση του κλάδου, έως την ένταξη της ναυτιλίας στο ETS, τη συζήτηση για τα καύσιμα του μέλλοντος και τις γεωπολιτικές αναταράξεις που επηρεάζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στις πρώτες του τοποθετήσεις μετά την εκλογή του, ο Νικόλας Βενιάμης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζοντας ότι το 76% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ πραγματοποιείται δια θαλάσσης.

Η επισήμανση αυτή δεν είναι απλώς στατιστική, αλλά συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση περί οικονομικής ανθεκτικότητας, ασφάλειας εφοδιασμού και γεωπολιτικής ισχύος της Ένωσης.

Παράλληλα, έθεσε ως κεντρικό ζήτημα τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, προειδοποιώντας εμμέσως για τους κινδύνους που ενέχουν μονομερείς ρυθμιστικές παρεμβάσεις, οι οποίες ενδέχεται να αποδυναμώσουν τον ευρωπαϊκό στόλο έναντι ανταγωνιστών από τρίτες χώρες.

Η εκλογή Βενιάμη ενισχύει τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα, σε μια συγκυρία όπου η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στην Ευρώπη και έναν από τους ισχυρότερους παγκοσμίως.

Η παρουσία Έλληνα εφοπλιστή στην ηγεσία της ECSA λειτουργεί ως δίαυλος μεταφοράς της εμπειρίας ενός κατεξοχήν διεθνοποιημένου στόλου στις ευρωπαϊκές συζητήσεις, ιδίως σε θέματα κανονιστικής υπερφόρτωσης, χρηματοδότησης της πράσινης μετάβασης και σχέσεων ΕΕ–ΙΜΟ.

Η εκλογή του συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή ναυτιλία καλείται να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι σε ζητήματα που θα καθορίσουν το μέλλον της, από το κόστος της πράσινης μετάβασης έως τη γεωπολιτική αστάθεια και τον αυξανόμενο παρεμβατισμό στις διεθνείς αγορές.

Η θεσμική εμπειρία και η μακρόχρονη παρουσία του στην ECSA τον καθιστούν παράγοντα συνέχειας αλλά και σταθερότητας, σε μια φάση όπου οι ισορροπίες μεταξύ Βρυξελλών, εθνικών κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών παραμένουν ρευστές.

Ο Νικόλας Βενιάμης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Golden Union Shipping Company S.A. και της Starboard Shipping & Trading, ενώ κατέχει τη θέση του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Παράλληλα, συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των Hellenic War Risks και West of England P&I Club, γεγονός που ενισχύει το αποτύπωμά του και στον τομέα της ναυτασφάλισης.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, διαθέτει σπουδές στη Διοίκηση και τη Ναυτιλία, καθώς και LLM στο Ναυτικό Δίκαιο, στοιχείο που αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα ρυθμιστικά και θεσμικά ζητήματα.