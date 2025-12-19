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Συμφωνία για το TikTok Αμερικής - Νέοι επενδυτές και επανεκπαίδευση του αλγόριθμου
Ειδήσεις
08:11 - 19 Δεκ 2025

Συμφωνία για το TikTok Αμερικής - Νέοι επενδυτές και επανεκπαίδευση του αλγόριθμου

Reporter.gr Newsroom
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Η TikTok υπέγραψε τη συμφωνία που υποστήριξε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την απόσχιση των αμερικανικών περιουσιακών της στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας οντότητας με μια ομάδα κυρίως Αμερικανών επενδυτών, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Shou Chew.

Παρόλο που η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η κίνηση αυτή φέρνει την TikTok ένα βήμα πιο κοντά στην εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου μέλλοντός της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έρχεται μετά από νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι και απαιτούσε την απόσχιση της αμερικανικής έκδοσης της εφαρμογής από τη μητρική της εταιρεία, ByteDance, ή την απαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ καθυστέρησε επανειλημμένα την εφαρμογή του νόμου καθώς επιδίωκε μια συμφωνία για τη μεταφορά του ελέγχου της δημοφιλούς εφαρμογής σε αμερικανική ιδιοκτησία.

«Έχουμε υπογράψει συμφωνίες με επενδυτές σχετικά με μια νέα κοινοπραξία TikTok στις ΗΠΑ, η οποία θα επιτρέψει σε πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν έναν κόσμο ατελείωτων δυνατοτήτων ως μέρος μιας ζωτικής παγκόσμιας κοινότητας», ανέφερε ο Chew στο υπόμνημά του προς τους υπαλλήλους της εταιρείας, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του CNN.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η αμερικανική εφαρμογή TikTok θα ελέγχεται από μια νέα κοινοπραξία, το 50% της οποίας θα ανήκει σε μια κοινοπραξία επενδυτών που αποτελείται από την τεχνολογική εταιρεία Oracle, την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake και την επενδυτική εταιρεία MGX, η οποία υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από το 30% της κοινοπραξίας θα κατέχεται από «θυγατρικές ορισμένων υφιστάμενων επενδυτών στην ByteDance» και το 19,9% θα διατηρηθεί από την ByteDance, σύμφωνα με το υπόμνημα της Chew.

Ο Chew ανέφερε στο υπόμνημά του ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, αλλά τα μέρη κινούνται προς την ολοκλήρωσή της στις 22 Ιανουαρίου 2026. Η ByteDance και η TikTok συμφώνησαν και οι δύο με τους όρους της συμφωνίας, είπε.

Η νέα οντότητα θα επανεκπαιδεύσει τον αλγόριθμο της TikTok σε δεδομένα χρηστών στις ΗΠΑ και η Oracle θα επιβλέπει την αποθήκευση των δεδομένων των Αμερικανών, όπως είχαν δηλώσει προηγουμένως αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου. Η αμερικανική κοινοπραξία θα είναι επίσης υπεύθυνη για την εποπτεία περιεχομένου για τους χρήστες των ΗΠΑ. Ωστόσο, το υπόμνημα του Chew υποδηλώνει ότι η παγκόσμια οντότητα TikTok που ελέγχεται από την ByteDance θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ στη νέα αμερικανική πλατφόρμα.

Η συμφωνία αναμένεται να χρειαστεί την έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης πριν ολοκληρωθεί. Ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφωνεί με τη συμφωνία, το Πεκίνο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την έγκρισή του. Η συμφωνία αναμένεται επίσης να απαιτήσει κανονιστικές εγκρίσεις και από τις δύο χώρες.

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