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ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του predator
Πολιτική
23:20 - 18 Δεκ 2025

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του predator

Reporter.gr Newsroom
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«Η ακροαματική διαδικασία στη δίκη για το predator αποδεικνύεται κόλαφος για τη συγκάλυψη του σκανδάλου εκ μέρους της κυβέρνησης», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ.

Και προσθέτει: «Προ ημερών, ο αχυράνθρωπος της εταιρείας Krikel που εμπλέκεται με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, κατέθεσε ότι είχε χειραγωγηθεί η εξεταστική επιτροπή της Βουλής το 2023, όταν και έλαβε νωρίτερα τις ερωτήσεις των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να προετοιμάσει τις απαντήσεις του!

Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και predator.

Ο Τάσος Τέλλογλου κατέθεσε ότι αντίγραφα από τις υποκλοπές πήγαιναν από την ΕΥΠ στα γραφεία της Krikel, με “κάποιους αστυνόμους να κάνουν τους ταχυδρόμους”. Χαρακτήρισε το predator ως σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής.

Και πως επιπλέον η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών το πρωί της επόμενης μέρας ενημερώνει την πολιτική ηγεσία για τα “ευρήματά τους”, ισχυρισμός που καταρρίπτει το κυβερνητικό επιχείρημα του ανίδεου Πρωθυπουργού.

Η σιωπή της κυβέρνησης σε όλες αυτές τις αποκαλύψεις εδώ και εβδομάδες είναι αποκαλυπτική της ενοχής της.»

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