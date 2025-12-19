Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία - Ναυάγησε η χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων

Χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για τα επόμενα δύο χρόνια, αποφάσισε η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ. Το ποσό θα προκύψει από κοινό δανεισμό της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου του Κιέβου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η διατήρηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας στην επιφάνεια.

Πρέπει να σημειωθεί βέβαια πως η απόφαση για κοινό δανεισμό ήρθε καθώς δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτημα που θα συνεχίζουν να συζητούν το επόμενο διάστημα οι ηγέτες.

Πρόκειται δηλαδή για μία απόφαση που δίνει μία προσωρινή λύση στις διαφωνίες που εκφράζονται εντός της ΕΕ για την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να αποφευχθεί το ναυάγιο, αποφασίστηκε η έξοδος στις αγορές.

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Υπέρ της απόφασης τάχθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ενδεδειγμένη λύση:

"Έγινε μια εκτενέστατη συζήτηση όπου εξετάστηκαν και οι δύο επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που δεν έχει δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα, είναι η ενδεδειγμένη λύση", είπε αρχικά.

Παράλληλα o Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε "λαμβάνοντας υπόψιν την συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι, ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε, στα συμπεράσματα στα οποία συμφωνήσαμε, αλλά το οποίο χρειάζεται ακόμη περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της".

Ερωτηθείς ο κ. Μητσοτάκης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το αν βλέπει κίνδυνο οι πόροι για την άμυνα και την Ουκρανία να "θυσιάσουν" άλλους, ο πρωθυπουργός απάντησε: "Οι συζητήσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ξεκινούν μόλις τώρα. Δεν έχει γίνει καμία πρόταση συγκεκριμένη πρόταση πέρα της αρχικής τοποθέτησης της Επιτροπής σχετικά με τα ποσά και το πως αυτά κατανέμονται στις διάφορες κατηγορίες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ένα είναι βέβαιο, και αυτό διαφάνηκε στη σημερινή συζήτηση, ότι υπάρχει μία κρίσιμη "μάζα” χωρών, που θα τους χαρακτήριζα φίλους συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που δεν πρόκειται ουσιαστικά να δεχτούν περικοπές στα δυο αυτά προγράμματα, τα οποία αποτελούν και τους βασικούς δύο πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες όλο το πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Όμως, εκτιμώ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι σύνθετες και δύσκολες, η Κυπριακή Προεδρία, η οποία αναλαμβάνει σε 12 μέρες από τώρα, θα παρουσιάσει, εικάζω, τις πρώτες προτάσεις της για τις συγκεκριμένες κατανομές των πόρων και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα μπορούμε να συμφωνήσουμε στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο".

Αναφερόμενος στο ρόλο τη Ελλάδας ως "γέφυρας" στην ανατολική Μεσόγειο και τον πιθανό πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στάσης για τη Μέση Ανατολή, ενόψει της επίσκεψής του τη Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: